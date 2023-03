Mosbach. (lah) "Ein Raum, in dem wir uns begegnen können." So beschrieb Rektorin Gabi Jeck-Schlottmann dieser Tage die frisch aufgemöbelte Mensa der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Mosbacher Ärztehaus. Mit der Wiedereröffnung endet ein dreijähriger "Dornröschenschlaf" – inklusive unterschiedlicher Zwischenlösungen für die derzeit knapp 3000 Studierenden an der DHBW.

Wie viele "Köche" vor der Eröffnungsparty Hand in Hand arbeiteten, zeigte bereits die Vielzahl der Rednerinnen und Redner. "Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben eine tolle Lösung gefunden", zeigte sich Dr. Katrin Hancke vom Amt für Vermögen und Bau angetan. Einen Freudentag nannte Harald Löffler den internen Eröffnungstermin mit rund 100 Gästen. Der kaufmännische Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken fungiert als Vermieter der Immobilie. Im Untergeschoss liegt zudem die Bibliothek der DHBW. "Viel Spaß bei einem hoffentlich guten Essen und guten Begegnungen" wünschte Löffler den künftigen Nutzern.

Sehr zufrieden mit der gefundenen Lösung zeigten sich auch Markus Rösch, Technischer Dienstleiter am Studierendenwerk Heidelberg, und Tim Hillemann, Leiter der Hochschulgastronomie: "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, weil wir den Bedarf gesehen haben." Glücklich sei er zudem darüber, dass für das Catering ein starker regionaler Partner gefunden werden konnte.

Studierendensprecher Max Hardtke hat ebenfalls an der Neuausrichtung der Mensa mitgewirkt. Besonders zwei "silent boxes" – Tische mit Rundum-Schallschutz – gehen auf das Konto der Studis. Zudem sollen noch weitere Lernräume entstehen. Denn die neue Mensa lockt nicht nur mit einem wechselnden Mittagstisch, sondern auch mit erweiterten Öffnungszeiten. Dazu passte das Motto, das Hans-Jürgen Mössner beisteuerte: "Essen ist ein Bedürfnis, Genießen eine Kunst."

Der Leiter des Johanniterhauses Tannenhof bietet mit seinem Gastroteam nicht nur täglich zwei verschiedene Mittagsessen an, er will hier eine echte Anlaufstelle etablieren. Denn nur, wenn man sich wohlfühle, komme man auch gerne wieder. Auch für Kritik habe man offene Ohren, versprach Mössner.

In Vor-Pandemie-Zeiten gingen täglich bis zu 250 Mittagessen über die Theke der DHBW-Mensa. Ob das mit dem reduzierten Nutzerkreis auch künftig möglich sein wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die ursprüngliche Kombi-Lösung im Verbund mit dem Kreiskrankenhaus endete bereits vor längerer Zeit mit der Insolvenz des Service-Betreibers. 160 Plätze bietet die werktags von 8 bis 20 Uhr geöffnete Mensa. Bezahlt wird digital mithilfe der "Campus Card", erläuterte Jeck-Schlottmann, bevor es an die Teller und Tabletts ging.