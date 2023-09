Von Heiko Schattauer

Mosbach. Auf der Liste der Vorschläge finden sich schon einige vielversprechende Kandidaten, doch noch sind alle Türen in Richtung Ehrenamtspreis 2023 offen. Auch der späte Vogel kann den Wurm fangen, sprich: Auch die Bewerbungen, die erst noch auf den Weg gebracht werden müssen, können noch zum Ziel – also einem Ehrenamtspreis – führen.

"Es ist schon einiges an interessanten Vorschlägen eingegangen", bestätigt Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, die bereits seit vielen Jahren ehrenamtliches Engagement unterstützt und würdigt. Und mit der wiederkehrenden Verleihung der Ehrenamtspreise auch konsequent belohnt.

Mit im Boot sitzt neben dem Schirmherren des Ehrenamtspreises, Landrat Dr. Achim Brötel, auch schon traditionell der Rotary-Club Mosbach-Buchen, der dieses Jahr einen mit 3000 Euro dotierten Sonderpreis für besonderes ehrenamtliches Engagement mit sozialem Hintergrund vergibt. Die Bürgerstiftung selbst hat drei "klassische" Ehrenamtspreise, dotiert mit 3000, 2000 und 1000 Euro, sowie einen Jugend-Sonderpreis (verbunden mit einem Preisgeld von 3000 Euro) ausgelobt. Damit gibt es also fünf Ehrenamtspreise mit einem Gesamtwert von stattlichen 12.000 Euro.

Offen ist man für Bewerbungen aller Art – wie, wo und zu wessen Gunsten das ehrenamtliche Engagement ausgeübt wird, ist unerheblich. Die einzige Einschränkung ist, dass die Ehrenamtlichen in der Region Mosbach aktiv sein sollten. In der Bewerbung sollte sich eine kurze Beschreibung ("eine halbe Seite ist optimal", so Frank Zundel) des jeweiligen Engagements und des/der dabei Verantwortlichen finden, ebenso eine kurze Begründung, warum der/die Vorgeschlagene(n) einen Ehrenamtspreis erhalten sollen, was ihr Wirken eben besonders wertvoll macht.

Bei Bewerbungen für den Jugend-Sonderpreis sollte ein Projekt/Angebot/Engagement für Kinder und/oder Jugendliche im Fokus stehen; auch besondere (ehrenamtliche) Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen selbst kommen hier infrage. "Im Idealfall handelt es sich um ein gerade gestartetes Projekt wie etwa eine Neugestaltung eines Jugendraums unter ehrenamtlicher Regie oder etwas Ähnliches", beschreibt der Vorsitzende des Kuratoriums der Bürgerstiftung, Marco Garcia.

Vorgeschlagen werden können auch Projekte, die noch in Planung sind, oder Angebote, die bereits bestehen, wie etwa Sport- oder Ferienfreizeiten unter ehrenamtlicher Regie. "Voraussetzung für eine Bewerbung ist der klare Fokus auf die Jugend", so Marco Garcia.

Warum ein wertvoller ehrenamtlicher Beitrag unbedingt für die Ehrenamtspreise vorgeschlagen werden sollte, erklärt Dr. Lothar Hassling, der als Vorsitzender der DLRG Mosbach im Vorjahr den Jugend-Sonderpreis (für die Aktivitäten in der Schwimmausbildung für Kinder) in Empfang nehmen durfte: "Zum einen stecken im Ehrenamtspreis Anerkennung und Bestätigung für das an den Tag gelegte Engagement. Zum anderen wird die jeweilige Tätigkeit der Öffentlichkeit besser vorgestellt, wodurch man vielleicht auch neue Mitstreiter gewinnen kann. Und wenn man den Preis tatsächlich bekommt, dann ist das Preisgeld natürlich auch eine tolle Sache. Für uns als DLRG waren die 3000 Euro im Vorjahr ein echter Segen." Sich zu bewerben, aus Sicht des Lebensretters und Vereinsverantwortlichen Lothar Hassling "lohnt sich das auf jeden Fall".

Und eigentlich geht es ja auch ganz einfach. Vorschläge für die Ehrenamtspreise 2023 können noch bis einschließlich 30. September bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach per E-Mail an info@buergerstiftung-mosbach.de eingereicht werden.

> Weitere Informationen zum Ehrenamtspreis erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 06261/8465436.