Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Ein Glas Bier gab 1970 den Ausschlag, dass Cornelia Teske und Karl Schober sich kennenlernten und sehr bald daraus Liebe wurde. Drei Jahre später, am 30. November 1973, wurde sie besiegelt: Das Paar ließ sich standesamtlich und einen Tag später in der Mosbacher Stiftskirche kirchlich trauen.

Die Sache mit dem Bier war fast ein bisschen kurios, denn die Auszubildende hatte es bei einer Musikveranstaltung in Sulzbach als günstigstes Getränk bestellt, um daran den ganzen Abend "festzuhalten", und der 20-jährige Karl hatte es ausgetrunken. Die beiden jungen Leute wohnten in Mosbach nicht einmal 500 Meter voneinander entfernt und trafen in Sulzbach aufeinander. Auf dem Anwesen der Familie Schober wohnen sie noch heute, doch ist aus dem Bauernhof im Michelsrotweg längst eine Wohnanlage geworden.

Der einstige Hof hat im Leben beider eine besondere Bedeutung, auch wenn Karls Vater ihn aus Altersgründen Anfang der 70er-Jahre aufgeben musste. Für die Mutter ließen die Schobers das historische Ensemble malen; es ziert heute die Wohnung der beiden, die dort ist, wo einst das Vieh stand. Aus Wohnhaus, Scheune und Stall ist im Laufe der Jahre ein Wohnkomplex (auch für Studierende der DHBW) entstanden, den Cornelia und Karl Schober viele Jahre selbst verwalteten und pflegten. Das taten sie neben ihren jeweiligen Berufen, er bei der Bundeswehr im Stollen, sie als Rechtsanwaltsgehilfin mit "Ausflügen" in andere Städte und Branchen, unter anderem bei der RNZ.

Bald nach der Heirat wurde der erste Sohn geboren, dann eine Tochter und ein zweiter Sohn. Eine Generation weiter können sich beide über sechs Enkel freuen, in deren Betreuung sie eingebunden sind, denn die Tochter lebt in Daudenzell, die beiden Söhne im Kraichgau. Ihre Berufe haben beide mit der Familiengründung weiter ausgeübt. Die freie Zeit, die ihnen blieb, verbrachten und verbringen sie gemeinsam als Aktive in der FG Hederschboch "Dick Do", wo sie 1998/1999 sogar als Prinzenpaar auftraten. Nach Heidersbach wiederum hat es sie verschlagen durch die Trainertätigkeit von Karl Schober. "Selber habe ich seit meiner Jugend im MFV Mosbach gekickt, aber 1983 kam ich als Trainer auch in andere Gemeinden des Kreises." Heidersbach eben und damit zur Fastnacht.

Einen anderen Sport betreiben die Schobers gemeinsam: das lässige Spiel mit den Eisenkugeln. Dafür trieben sie die Gründung des Boule-Sport-Clubs Sattelbach mit voran, 1996 war’s. Zum Alpinskilauf hat Karl seine Conny gebracht, einmal im Jahr zieht es die beiden ins Salzburger Land. Am heutigen "goldenen" Hochzeitstag trifft man sie ebenfalls nicht in Mosbach an. "Wir gönnen uns drei Tage in der Westpfalz."

Gefeiert wird nach der Rückkehr des Jubelpaares in der Alten Mälzerei. In einer Andacht mit Pfarrerin Bianca Meinzer (Stiftsgemeinde) wollen Cornelia und Karl Schober sich mit ihren Gästen dankbar erinnern an 50 gemeinsame Jahre. "Für die Zukunft", sagte Cornelia Schober im RNZ-Gespräch, "wünschen wir uns Gesundheit …", und Karl Schober ergänzt: "… und Frieden – für alle." Diesen Wünschen schließt die RNZ sich gerne an!