Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nachdem die Neckar-Odenwald-Kliniken ihr Defizit seit 2019 deutlich verringert haben, steigen die Verluste nun wieder deutlich an. Landrat Dr. Achim Brötel bestätigte der RNZ die in einem SWR-Beitrag genannten Zahlen.

2023 gab es ein Defizit von rund drei Millionen Euro. Das vergleichsweise gute Ergebnis sei allerdings nur auf mehrere Sonder- und Einmalzahlungen von Bund, Land und Pflegekassen zurückzuführen, so Brötel. Für das laufende Jahr zeichne sich jedoch ab, dass die Kreiskrankenhäuser in Buchen und Mosbach wieder sehr viel tiefer in die roten Zahlen rutschen. Im ersten Quartal sei das Minus schon höher als im ganzen Jahr 2023. "Wenn wir die Zahlen hochrechnen, kommen wir auf ein Defizit von zehn bis zwölf Millionen Euro", befürchtet Brötel. Denn im laufenden Jahr seien keine Sonderzahlungen mehr zu erwarten, dafür aber weiter steigende Personal- und Energiekosten.

Die Kreiskliniken seien aber kein Einzelfall: Derzeit seien, so der Landrat, aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen 40 Krankenhäuser bundesweit in Insolvenz. "Wir werden alles tun, um unsere Krankenhäuser zu erhalten", sagte Brötel und erinnerte an den Kreistagsbeschluss, die Kliniken in kommunaler Trägerschaft zu behalten.