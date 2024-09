Von Peter Lahr

Mosbach. Tradition und neue Ideen gaben sich am Samstag beim Kurpfälzer Brotmarkt in Mosbachs Innenstadt ein geschmackvolles Stelldichein. Während Innungsobermeister Peter Schlär unterstrich: "Eine Brezel ist das Aushängeschild einer Bäckerei", konnte er in Person der nordhessischen Bäckermeisterin Celine Schrimpf aus Lauterbach erstmals eine echte Hoheit