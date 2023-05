Mosbach. (stm) Am Samstag verwandelt sich die Mosbacher Innenstadt beim Blumenmarkt in ein buntes Farbenmeer. Neben Pflanzen aller Art gibt es von 9 bis 16 Uhr Deko und Accessoires sowie internationale Leckereien.

Ab 9 Uhr lädt der Jugendgemeinderat in Kooperation mit der Johannes-Diakonie zum Frühstück in den Rathaussaal ein. Jeder ist dazu willkommen, sich am angebotenen Buffet aus fair gehandelten Produkten zu bedienen. Ab 10 Uhr können Kinder Papierblumen basteln und sich schminken lassen. Nach der Musik zur Marktzeit um 10.30 Uhr in der Stiftskirche erklingt ab 12 Uhr auf der Bühne der Marktterrasse handgemachter Cover-Rock von der Band "Just Seven".

Um 11 Uhr startet eine öffentliche Altstadtführung, und um 13 Uhr lädt eine Führung zum Klostergarten zum Thema "Kräuter" ein. Treffpunkt ist jeweils die Tourist Information am Marktplatz. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter Tel.: 06261.91880 erforderlich; eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

Wer sich eine kleine blühende Erinnerung an den Markt mit nach Hause nehmen möchte, sollte die halbstündige Pflanzaktion ab 11 Uhr auf der Bühne nicht verpassen. Hier werden Oberbürgermeister Julian Stipp und Bürgermeister Patrick Rickenbrot kleine Pflanzschalen bepflanzen. Stadtrat Walter Posert, der Initiator der Aktion, wird moderieren, Hinweise zum Bepflanzen von Balkonkästen geben und bei Fragen gerne seinen gärtnerischen Rat kundtun. Die 50 städtischen Blumengrüße werden direkt vor Ort an die Besucherinnen und Besucher verteilt.

Wer nicht nur am Samstag etwas länger in der Stadt verweilen möchte, ist eingeladen, auf einem der bunten Liegestühle im Bereich des Marktplatzes Platz zu nehmen. Diese "Kleinstadtperlen-Liegestühle" laden zum entspannen ein und können frei in die Sonne oder den Schatten gerückt werden, um sich am Marktplatz eine Lieblingsstelle zu suchen.

Info: Das komplette Programm gibt es unter www.mosbach.de sowie über die Facebook-Seite der Stadt Mosbach.