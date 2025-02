Von Stephanie Kern

Mosbach. Wie in einem Bienenstock summte und brummte es am vergangenen Donnerstag in der Augusta-Bender- und der Gewerbeschule in Mosbach. An diesem Tag standen für rund 200 Schülerinnen und Schüler von "zuführenden Schulen" nicht Mathematik, Deutsch oder Englisch auf dem Stundenplan, sondern Orientierung. Genauer: Berufsorientierung.

Die beiden