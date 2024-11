Mosbach. (schat) Nur noch ein paarmal schlafen, dann geht’s wieder los mit dem Budenzauber in der Mosbacher Altstadt. Von 29. November an und bis einschließlich 22. Dezember lockt der Weihnachtsmarkt an den Markt- und Kirchplatz.

Das Programm steht längst, vor dem Auftakt hat die RNZ bei der Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt, und Jana Brauß (verantwortlich für die Organisation des Weihnachtsmarkts) zu weiteren Details und Hintergründen nachgefragt.

Ende November öffnet der Weihnachtsmarkt, der 24 Tage lang in die Altstadt lockt. Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde von Bürgerseite angeregt, dass Verwaltungsspitze bzw. Gemeinderat in diesem Rahmen eine Art Treffpunkt, an dem Bürger mit den Entscheidungsträgern ins Gespräch kommen können, einrichten möge. Ist eine solche "Bürgerstunde am Weihnachtsmarkt" o.ä. vorgesehen?

Vonseiten der Stadtverwaltung sind wir bei der 1. Mitmach-Weihnachtsmarkt-Aktion der IHK dabei, das heißt, es ist geplant, dass die Stadtverwaltung – konkret ein Mitarbeiterteam aus dem Bereich "Bildung, Sport und Soziales" – am 1. Dezember in der Hütte der Industrie- und Handelskammer vor Ort ist und sich präsentiert.

Eine gesonderte Bürgerstunde der Stadtverwaltung ist also nicht vorgesehen. Warum eigentlich nicht?

Sowohl Oberbürgermeister, Bürgermeister als auch Amts- und Abteilungsleitungen stehen – wie gehabt – selbstverständlich das ganze Jahr und nicht nur in der Vorweihnachtszeit für Bürgeranliegen zum Gespräch oder schriftlichen Austausch bereit.

Anderes Thema: Hat sich denn konzeptionell etwas geändert am Weihnachtsmarkt? Oder setzt man weiter auf Bewährtes?

Das Konzept hat sich bewährt und bleibt im Grunde bestehen. Es hat sich allerdings ein bisschen was geändert bei der Anordnung der Hütten. Die Bewirtung ist nun nicht mehr konzentriert auf dem Kirchplatz, sondern auch im Bereich der Rathaustreppe. Die Krippe zieht auf den Kirchplatz um. Es gibt in diesem Jahr außerdem zwei Wechselhütten. Hier sind über die gesamte Weihnachtsmarktzeit immer mal wieder andere Aussteller vertreten. Es wird auch einige neue Aussteller geben, dafür ist manch bekannter Aussteller dieses Jahr nicht dabei – man darf gespannt sein!

Weihnachtsmärkte wurden zuletzt vor dem Hintergrund von politisch oder religiös motivierten Anschlägen ja besonders geschützt. Welche Maßnahmen sind hier in Mosbach vorgesehen?

Wie in den vergangenen Jahren wird es beim Mosbacher Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder Fahrzeugsperren geben.