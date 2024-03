Mosbach. (RNZ/stm) Die Temperaturen der vergangenen Tage haben es ja bereits nahe gelegt: Auch in Mosbach heißt es nun ganz offiziell: "Winter ade – Willkommen Frühling". Am kommenden Sonntag, 10. März, soll der Winter endgültig ausgetrieben werden, stimmigerweise mit dem großen Sommertagszug.

Jedes Jahr an Laetare, dem Sonntag drei Wochen vor Ostern, versammeln sich Kinder, Musikgruppen, die Bäckerinnung und die Gremien der Stadt, um gemeinsam beim traditionellen Sommertagszug den Frühling zu begrüßen. Es sind knapp 1000 Kinder angemeldet, die mit bunten Stöcken, kreativen Kostümen und fröhlichen Liedern die warme Jahreszeit herbeirufen. Jeder, der sich der farbenfrohen Gruppe anschließen möchte, ist eingeladen, beim Sommertagszug mitzulaufen, mitzusingen und mitzufeiern. Ab 14 Uhr treffen sich alle Teilnehmer(innen) hinter dem Hauptgebäude des Landratsamtes zur Aufstellung.

Lieder üben, Sommertagsstecken basteln und Kostüme gestalten – die Kinder aus den Mosbacher Schulen und Kindergärten bereiten sich schon geraume Zeit fleißig auf den Sommertagszug vor. Mit ihren bunten, mit Brezeln bestückten Sommertagsstecken tragen sie zum farbenfrohen Umzug, den traditionell die Bäckerinnung Mosbach anführt, bei.

Den Bäckern folgen der Spielmannszug Lohrbach, Oberbürgermeister Julian Stipp und Bürgermeister Patrick Rickenbrot gemeinsam mit den Vertretern des Gemeinderats, Jugendgemeinderates und des Stadtseniorenrates. Danach laufen die Motivgruppen der Kindergärten und Schulen, die thematisch verkleidet den Mittelpunkt des Umzugs bilden. Es folgen weitere Kindergärten und Schulen und die Stadtkapelle. Interessierte dürfen den Zug gerne komplettieren.

Um 14.30 Uhr startet der Umzug beim Landratsamt, zieht vorbei am Busbahnhof, dann in die Fußgängerzone bis zum Marktplatz, auf dem die Zuschauer ein buntes Programm erwartet. Freuen dürfen sich die Gäste auf Beiträge von der Musikschule Mosbach und der Ballettschule Holzschuh. Auch für die Bewirtung ist gesorgt. Der Dank der Organisatoren gilt schon vorab dem Fischereiverein Mosbach und Umgebung, der die rund 1000 Stecken gesammelt und angespitzt hat. Franz Otto Kipphan hat die Stecken dann zusammen mit dem Material an die Schulen und Kindergärten verteilt.