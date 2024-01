Von Stephanie Kern

Mosbach. Eigentlich ist lautes Lachen in einer Bibliothek ja nicht erlaubt. Am Montagnachmittag aber entlockte Christoph Frank, Puppenspieler beim Figurentheater Zauberbühne, den vielen kleinen Gästen so viel herzhaftes Lachen, dass man ganz vergaß, wo man sich da befand. Auf die Bühne brachte Frank die Geschichte von Nicke Bär, der etwas Komisches findet. Und das war so witzig, dass selbst die älteren Kinder geschmunzelt, gekichert und gelacht haben, und auch für die Erwachsenen war das Erheiterung pur.

Nicke Bär stammt aus der Feder von Sven Nordqvist. Der Schwede ist vor allem für seine fantasievollen und wunderbar illustrierten Kinderbücher über Pettersson und Findus bekannt. Eigentlich ist Nordqvist studierter Architekt, bei einem Kinderbuch-Wettbewerb gewann er 1983 – und ging dann einen anderen Weg. Nordqvist schreibt nicht über Kinder, meist kommen sie in seinen Büchern gar nicht vor. Und trotzdem geht es um kindliche Anarchie. Pädagogische Vorstellungen haben in den Geschichten keinen Platz, "die Moral von der Geschicht’?" sucht man (glücklicherweise) vergeblich. Man solle Kindern die Möglichkeit zeigen, die sie haben, meinte Nordqvist einmal in einem Interview.

Kindliche Anarchie gibt es auch bei "Nicke Bär findet etwas Komisches". Zuerst betritt Professor Komisch die Bühne, und der sieht wirklich komisch aus. Er hilft Nicke, der allerlei Dinge findet, bei denen sich vor allem eine Frage stellt: Was ist das? Und wie kann man es benutzen? Auch die Umsetzung des Figurentheaterstücks ist ungewöhnlich, und sie würde Sven Nordqvist bestimmt gefallen. Frank setzt verschiedene Puppen ein und schickt Nicke Bär (ganz klassisch: aus Stoff) und die Häschen (wunderbar aufgeregt und der Garant für helles Kinderlachen) auf Erkundungstour im durch Tannen angedeuteten Wald.

Hinzu kommen Spinky mit Blinky (eine an einen Alien anmutende Puppe aus Vollplastik auf blinkendem Motorrad) und Libella (eine Barbiepuppe), die vornehmlich tanzt. Herr Ordentlich (der Wachtmeister aus dem Kasperletheater) spielt den Spielverderber, ein bisschen erinnert er an die Erwachsenen, die die kindliche Fantasie und Vorstellungskraft immer wieder mit viel zu viel Realität konfrontieren. Wenngleich ihn das Theater um die gefundenen Sachen doch auch immer wieder aus dem Takt bringt.

Ob Schubkarre, Schuhe oder Liegestuhl: Nicke Bär findet diese Dinge doch recht komisch und fragt sich: Was soll ich denn damit anfangen? Die Kinder wissen es natürlich und rufen es dem kleinen Bären zu. "Das ist ein Schuh, zum Anziehen", klärt auch Herr Ordentlich auf. Ok, denkt sich der Bär und setzt ihn sich auf die Nase. Da ist das hysterische Lachen, das nur Kindern so echt gelingt, wieder zu hören. Und irgendwie will man gar nicht, dass die Umwidmung, die Nicke Bär dem Klappstuhl angedeihen lässt, zu Ende geht. So herrlich ist das Theater im Theater, das nicht nur die kleinen Hasen, sondern auch die kleinen Menschen unterhält. "Find ich was, dann freut’s mich sehr, kenn ich’s nicht, freut’s mich noch mehr", singt Nicke Bär vor sich hin. Ein bisschen eben doch wie ein Kind.

Zum Schluss ist es aber doch ganz gut, dass der Bär den Stuhl richtig benutzt. Und dann schläft er auch schon ein ... "Gute Nacht, auf Wiedersehen", sagt auch Professor Komisch, dessen Krawatte – komisch, komisch – am Ende noch ein Eigenleben entwickelt. Gut, dass lautes Lachen am Montagnachmittag ausnahmsweise mal erlaubt war.