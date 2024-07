Mosbach. (RNZ/stm) Hobby- und Profihändler bevölkern am kommenden Samstag, 6. Juli, wieder zahlreich die Mosbacher Altstadt. Beim Antikmarkt werden sie ihre kleinen oder großen Kostbarkeiten anbieten. Von 9 bis 16 Uhr verwandelt sich die gesamte Fußgängerzone in ein kleines Paradies für Schatzsucher. Schmuck, Dekoratives, altes Spiel- und Werkzeug, religiöse Figuren, antikes Mobiliar oder Haushaltswaren säumen die Straßen und Gassen in der Fachwerkstadt.

Das Team von "Schöne Märkte" aus Bamberg, mit dem das Mosbacher Stadtmarketing beim Antikmarkt zusammenarbeitet, achtet auf ein qualitätsvolles Angebot der Bewerber. Geboten wird eine breit gefächerte Vielfalt an Antiquitäten und edlem Trödel.

Um 10.30 Uhr findet in der Stiftskirche die "Musik zur Marktzeit" statt. Eine Altstadtführung um 11 Uhr lädt auf eine Entdeckungsreise durch die Stadtgeschichte ein. Treffpunkt ist hier die Tourist Information am Marktplatz. Um 13 Uhr startet vor der Stiftskirche die Themenführung "Zwei Konfessionen unter einem Dach". Für beide Führungen wird eine Teilnahmegebühr erhoben, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Wer sich zwischendurch für die weitere Einkaufs- und Trödeltour stärken möchte, ist im Rathaussaal beim Frauenchor Mosbach beim Chorkaffee mit Liedvorträgen und Bewirtung genau richtig. Rund um die Innenstadt stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung, und wer mit der S-Bahn oder der Stadtbahn kommt, ist bereits beim Ausstieg am Mosbacher Bahnhof gleich im Geschehen.

Info: Es sind noch wenige Standplätze zu vergeben. Nähere Informationen unter www.schoene-maerkte.de und www.mosbach.de