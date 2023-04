Von Stephanie Kern

Mosbach. Wenn Biggi Heller von ihrem Job erzählt, kommt sie ins Schwärmen. "Ich mache das hier wirklich gerne." Mit "das hier" meint sie ihr Bekleidungsgeschäft in Mosbach, das "Rigoros". Vor fast auf den Tag genau 25 Jahren, am 20. März 1998, hatte sie das Geschäft in Mosbach eröffnet. Zuvor war Heller schon in Heilbronn aktiv. "Eigentlich bin ich seit