Mosbach. (RNZ) Am Sonntag wird der Kleine Elzpark zum Spieleparadies für Groß und Klein. Beim SpielBlüten-Spielefest warten auf Familien spannende und lustige Attraktionen. darunter sportliche Herausforderungen, neue und altbekannte Spiele sowie Geschicklichkeitstests.

In der Spielhölle sind spaßige Angebote des Spieldrachen vom Spielmobil Freiburg zu finden. Dort gibt es jede Menge Brett- und Geschicklichkeitsspiele im Großformat. Auch die Super-Wellenrutsche ist wieder dabei. Neu in diesem Jahr ist eine Tonwerkstatt, in der die Kinder getöpferte Gegenstände herstellen, die dann getrocknet und bemalt werden können.

Kreativ ausleben können sich die Besucher auch an vielen weiteren Stationen, zum Beispiel in der Druckwerkstatt oder mit Riesenbauklötzen. In der Kunstwerkstatt Werktag können Kinder eigene Collagen basteln und dürfen dabei nach Herzenslust reißen, schneiden und kleben. Für die kleinsten Besucher gibt es die Spielewelt von "Ein schöner Ort", einen Kriechtunnel und Schaumstoffbausteine.

Wer sich in einen Löwen oder in einen Schmetterling verwandeln lassen will, kann sich entsprechend schminken zu lassen. Bei der Feuerwehr kann am Brandhäusle die Geschicklichkeit auf die Probe gestellt werden.

Actionfreunde können sich auf einen Longboard-Kurs der Hardbergschule freuen, sich auf den Hüpfburgen austoben und auf die DLRG-Wasserrutsche springen. Wer hoch hinaus will, muss auf den Kletterturm. Beim Jugendhaus warten Riesendarts und Tischkicker. Wer ein Bienenvolk kennlernen möchte, kann das beim Imkerverein Mosbach-Aglasterhausen.

Info: Mosbach, Sonntag, 21. Juli, 14 bis 18 Uhr, Kleiner Elzpark. Karten für 3 Euro (Familienkarte 8 Euro) an der Tageskasse oder online auf www.reservix.de.