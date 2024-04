Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Elisabetta und Simone schauen sich Bilder von Frisuren auf dem Handy an: "So oder so? Mit Pony oder ohne?" Am Ende hat die eine einen Pony (und auch sonst eine "richtig gute Frisur") und die andere einen flotten Stufenschnitt. Beide hätten nicht das Geld für einen professionellen Haarschnitt gehabt, sind glücklich und dankbar, dass sie im Arbeitslosentreff der Diakonie Neckar-Odenwald-Kreis einen kostenlosen Haarschnitt erhalten haben. Zu verdanken ist es der Initiative der Diakonie und vier Profis, die als "Barber Angels" zum nun bereits zweiten Mal in Mosbach im Rahmen der Vereinsarbeit der "Barber Angels Brotherhood" (BAB) ihr karitatives Werk taten.

Rund 20 Anmeldungen hatten Nancy Gelb, Bettina Knapp und Bernhard Goldschmidt vom Diakonischen Werk auf ihrer Liste stehen. "Wir haben den Termin über unsere Homepage, Social-Media-Kanäle, über unsere Beratungsstellen und über die RNZ bekannt gemacht." Schneller als beim ersten Mal im Herbst 2023 sei die Liste voll gewesen.

Thomas aus Sulzbach ist von seiner Nachbarin auf die Ankündigung in der RNZ darauf aufmerksam gemacht worden. "Einmal alles", fordert er Miriam Glück auf, ihm nicht nur das Haupthaar, sondern auch den Bart zu stutzen. Die Friseurin aus Offenau ist zum ersten Mal mit den Barber Angels in Aktion, ein "Gastengel". Sie freut sich mit ihrem Gast Thomas an dessen neuem Erscheinungsbild. "Die werden dich daheim nicht wiedererkennen!" Ein lockerer Umgangston gehört ebenso wie die coole Kluft zu den Markenzeichen der Barber Angels.

Aber nicht nur Simone, Elisabetta, Thomas und die anderen Gäste sind glücklich, sondern auch die Friseure. So glücklich, dass Peter Mayer seine Kundin nach getaner Arbeit umarmt. Ihm gehe das Herz auf, sagte der Tübinger Friseurmeister, wenn er erlebe, welche Wandlung mit der äußerlichen Veränderung in den Menschen vor sich gehe. "Diese Freude, die Dankbarkeit sind unserer Währung."

Von Armut betroffene Menschen mit kostenlosen Haar- oder Bartschnitten ihr Selbstwertgefühl zurückzugeben, eint die Friseur-Engel und die Diakonie-Mitarbeiterinnen. "Das war und ist unser Antrieb", meinte Mayer, der ebenso wie sein Friesenheimer Kollege Marc Assenheim zu den Gründungsmitgliedern des in ganz Deutschland (und darüber hinaus) tätigen Vereins gehört. Als vierte im Bunde war Tanja Friedmann aus Mayers Tübinger Team nach Mosbach gekommen.

Es gibt keine Berührungsängste. Im Gegenteil. Wie beim "normalen" Friseurbesuch auch hören die Haarprofis zu und halten aus, wenn eine Kundin oder ein Kunde "mal Dampf ablassen muss". Dass die Lebensumstände der Letzteren finanziell schwierig sind und sie ja deshalb da sind, wird nicht ausgeblendet, sondern mit Würde behandelt. So wie es im Diakonietreff und bei den Besuchen und Gesprächen etwa des sozialpsychiatrischen Dienstes auch geschieht.

"Wir haben unsere Klienten auf dieses besondere Angebot aufmerksam gemacht", erzählt Bettina Knapp, die mit Imbiss und Getränken dafür gesorgt hat, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Simone mit ihrer neuen Pony-Frisur will sich, wenn die Barber Angels im Oktober nach Mosbach kommen, wieder anmelden. "Ich war seit 20 Jahren nicht mehr bei einem professionellen Friseur, kann mir das mit meinem kleinen Gehalt nicht leisten." Als sie fertig ist, bleibt sie noch, "weil es so schön da drin ist". Schön findet sie auch, was Tanja Friedemann an einer anderen Kundin gerade vollbracht hat. "Du auch", erwidert diese. Die beiden kannten sich zuvor nicht. So wird der Friseurbesuch sogar noch zum sozialen Sprungbrett.