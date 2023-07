Mosbach. (RNZ/stm) Klimawandel und Nachhaltigkeit – Themen, die zuletzt zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Am kommenden Freitag stehen sie auch in Mosbach im Mittelpunkt: Die Hans Günter Brauch-Stiftung für Frieden und Ökologie im Anthropozän lädt nämlich gemeinsam mit der Stadt Mosbach am 14. Juli ab 17 Uhr zur Preisverleihung im Rahmen der diesjährigen Wettbewerbe zu Klimawandel und Nachhaltigkeit in das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei ein.

Mit dem Schülerpreis fördert die HGB-Stiftung seit 2022 alljährlich Arbeiten von Schülerinnen und Schülern allgemeinbildender Gymnasien im Neckar-Odenwald-Kreis, die sich mit den beiden genannten Aspekten und somit zentralen Herausforderungen ihrer Zukunft befassen. Parallel zur Preisverleihung des Schülerpreises wird der Úrsula-Oswald-Spring-Schulmusikpreis 2022 und 2023 verliehen. Der Preis zur Förderung der Schulmusik wurde ebenfalls von der HGB-Stiftung ausgelobt; Co-Stifter ist die Bochmann-Stiftung Mosbach. Gefördert wird der Preis überdies durch eine Spende des Rotary-Clubs Neckar-Odenwald.

Damit der Auszeichnungen noch nicht genug: Eine Premiere stellt die Verleihung des ersten Internationalen Wissenschaftspreises in Mosbach dar. Ausgelobt wurde der Wettbewerb für innovative Arbeiten von Forscherinnen und Forschern zu Themen, die sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu Frieden, Ökologie und zum Anthropozän verbinden. Die eingegangenen Bewerbungen wurden von Mitgliedern einer internationalen Jury bewertet. Das Wettbewerbsthema "Klimawandel und Konflikte" hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges entwickelt und ist inzwischen in den Fokus einer internationalen Sicherheitsdebatte und in sozialwissenschaftlichen Diskursen gerückt.

Das von der Jury ausgezeichnete Buch "Katastrophen, Konfrontationen und Zwänge – Wie Katastrophen die Dynamik bewaffneter Konflikte prägen" ist eine bahnbrechende Studie darüber, wie Naturkatastrophen Kriege, Aufstände und andere Unruhen eskalieren lassen oder entschärfen können. Autor und damit diesjähriger Preisträger ist Dr. Tobias Ide von der Murdoch University in Perth (Australien), der auch an den Universitäten in Hiroshima und Braunschweig lehrt (wir berichteten bereits).

Musikalisch umrahmt wird die Preisverleihung von Schülerinnen und Schülern des Auguste-Pattberg-Gymnasiums, Interessierte sind eingeladen.