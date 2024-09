Von Peter Lahr

Mosbach. Zwei Seelen wohnen in der Brust des Eichstätter Künstlers und Theologen Stefan Weyergraf gen. Streit. Am Samstag wird um 18 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche die ökumenisch getragene Ausstellung "ecce" (Seht / siehe) eröffnet; alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Im Vorfeld der Vernissage berichtete der Künstler im Gespräch mit der