Mosbach/Neu-Isenburg. (schat) Es geht weiter, zumindest ein kleines Stück. Die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt hat für die Fertigstellung des Rohbaus am Gebäudekomplex auf dem ehemaligen Autohausareal in Mosbach grünes Licht von den finanzierenden Banken und Projektbeteiligten erhalten. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

