"Da wurde durch Sparmaßnahmen über Jahre vieles verschlechtert, eine Folge sind die Lieferengpässe, mit denen wir bei zahlreichen Medikamenten zu kämpfen haben", konkretisiert Ute Hess (Stadtapotheke Mosbach). Um hier Lösungen zu finden, müssen mitunter viel Zeit und Mühe investiert werden. Zeit, die an anderer Stelle – etwa in der persönlichen Beratung von Patienten – sinnvoller einzusetzen wäre. Zudem sei das Versorgungssystem voller Bürokratie, drohende Strafzahlungen bzw. Nichtübernahme von Medikamentenkosten von Krankenkassen (etwa bei inkorrekter Rezeptkennzeichnung oder wirkungsgleichen Medikamenten) erschwerten die Arbeit zudem. "20 Prozent unserer Arbeitszeit sind wir derzeit damit beschäftigt, uns für die Kunden einzusetzen und die nicht lieferbaren Arzneimittel zu besorgen oder Alternativen zu finden. Wir halten Rücksprache mit dem Arzt oder versuchen, das Medikament doch noch zu bekommen und den Kunden daraufhin anzurufen", gibt Hess ein praktisches Beispiel und ergänzt: "Jedes Jahr leisten 18.000 Apotheken in Deutschland rund 5,62 Mio. Stunden Mehrarbeit aufgrund von Lieferengpässen."

"Üblicherweise kommen die Menschen zu uns, um schnelle und professionelle Hilfe zu bekommen, heute wenden wir uns mit einem Anliegen an die Patienten", heißt es in einer Information zum bundesweiten Apotheken-Protesttag. Zu diesem hat man sich entschlossen, da die Politik die eigentliche Aufgabe der Apotheker – die ordnungsgemäße Versorgung der Bürger – "massiv" gefährde.

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Das große "A" steht seit jeher für fachkundige Hilfe, wenn es um die für den jeweiligen Fall passende Medizin geht. Am morgigen Mittwoch steht das große "A" aber irgendwie auch für Aufschrei. Als solchen wollen zumindest die Apothekerinnen und Apotheker im Land ihren bundesweiten Protesttag gewertet wissen.

Schon etliche Jahre mache man auf Fehlentwicklungen aufmerksam, nun macht man Frust und Sorge öffentlichkeitswirksam Luft. Auch in Mosbach und Umgebung bleiben die Apotheken morgen ganztägig geschlossen, durch die Notdienst-Regelung soll die Versorgung aber dennoch gewährleistet werden. Geöffnet ist demnach von 8 bis 20 Uhr die Pfalzgrafen-Apotheke im Kaufland Mosbach, die im Fall der Fälle auch im Anschluss bis Donnerstagvormittag besetzt ist.

Für den zusätzlichen Aufwand bei der Bewältigung von Lieferengpässen müsse ein angemessener finanzieller Ausgleich ("Engpass-Ausgleich") geschaffen werden. Zudem fordern die Apotheker eine Entbürokratisierung und eine Honoraranpassung. Das Apothekenhonorar bestehe zu einem wesentlichen Anteil aus einem Festbetrag, der die laufenden Kosten abdecken soll. "Dieser Festbetrag wurde seit nunmehr zehn Jahren nicht mehr angepasst, trotz zwischenzeitlich immens gestiegener Kosten", wird in der Patienteninformation erläutert, die inzwischen an den (morgen verschlossenen) Türen der Apotheken aushängt.

Die Apothekerinnen und Apotheker im Land sehen nicht nur die eigene Existenz, sondern eben auch die niederschwellige, wohnortnahe Versorgung der Patienten gefährdet. Mangelnde Unterstützung und Anerkennung, Frustration über eine überbordende Bürokratie und eine "extreme Arbeitsverdichtung" führten über kurz oder lang auch zu Geschäftsaufgabe, zumal auch die Apotheker Schwierigkeiten haben, (neues) Personal zu finden. "Die Gesamtsituation ist einfach höchst unbefriedigend und ungut, dieser Protesttag ist daher auch so etwas wie ein Aufschrei – so kann es nicht weitergehen", fasst Ute Hess zusammen.

Untätig wollen die Apotheker auch am Protesttag nicht bleiben: "Wir werden vor der Apotheke stehen und die Kunden, die uns aufsuchen, persönlich über die Aktion aufklären", erklärt Ute Hess. Auch an einigen weiteren Apotheken in Mosbach und der Region will man trotz Protest und geschlossener Türen zum Teil erklärend vor Ort sein. Auch die Klinik- und Heimversorgung wird aufrechterhalten.

> Ganztägig geschlossen sind am morgigen Protesttag: Stadt-Apotheke, Merian-Apotheke, Central-Apotheke, Engel-Apotheke, Rathaus-Apotheke, Rosen-Apotheke, Waldstadt-Apotheke (alle Mosbach); Apotheke Billigheim; Apotheke Oberschefflenz; Elztal-Apotheke (Dallau); Kur-Apotheke (Strümpfelbrunn); Elster-Apotheke (Aglasterhausen); Wildpark-Apotheke (Schwarzach); Rock-Apotheke (Haßmersheim); Hubertus-Apotheke (Obrigheim); Minneburg-Apotheke (Neckargerach); Römer-Apotheke (Fahrenbach).

> Erreichbar ist die Pfalzgrafen-Apotheke im Kaufland (Neckarelz), die auch den Notdienst bis Donnerstagmorgen versieht. Notdienst hat auch die Apotheke Seckach.