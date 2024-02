Mosbach. (schat) Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen sind sein Fachgebiet. Im Gespräch mit der RNZ erläutert Prof. Dr. Gerhard Götz, an der DHBW in Mosbach lehrend in Verantwortung, wie er zu Pisastudie, Lehrplänen und neuen Konzepten steht. Und warum Mathe doch irgendwie sexy ist ...

Eine Überarbeitung der Lehrpläne ist – auch mit Blick auf die Ergebnisse