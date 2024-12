Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Gut neun Monate sind inzwischen vergangen, seit das Neckar-Odenwald-Zentrum in Neckarelz lichterloh brannte und der Großteil des Gebäudeensembles ein Raub der gewaltigen Flammen wurde. Mit Zäunen und Absperrungen abgesichert, tat sich am vormals so beliebten und belebten Einkaufszentrum lange Zeit wenig, während weiterhin zur Brandursache