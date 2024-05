Mosbach. (schat) "Alle raus", hieß es am Montag um die Mittagszeit im Quartier an der Bachmühle in der Mosbacher Innenstadt. Im Bereich des Rewe-Marktes hatte offenbar ein Rauchmelder ausgelöst, woraufhin im gesamten Gebäudekomplex ein Räumungsalarm aktiviert wurde.

Im Bereich des Boulevards und des Gartenwegs sammelte sich demnach in kürzester Zeit eine Vielzahl an Bewohnern, Beschäftigten, Kunden und Passanten, während Feuerwehr und Rettungsdienste anrückten.

Die Aufregung legte sich aber recht schnell wieder. Die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach konnten nach eingehender Überprüfung Entwarnung und alle Gebäudeteile wieder zur Nutzung frei geben.