Mosbach. (sun) Ihren Start in Mosbach begleiten Waldemar Pusch und Dominik Rügner, die Nachfolger von "Foto Nuss", mit einer karitativen Initiative: der Aktion "Päckchen packen für die Tafel". Alle Spendenwilligen sind aufgerufen, für die Kunden des DRK-Tafelladens ein Päckchen zu packen und bis 12. Dezember bei einer der vielen Sammelstellen im Stadtgebiet abzugeben. Die Päckchen sollen einen Wert von etwa fünf Euro haben und sollen lang haltbare Lebensmittel enthalten. Eine süße Überraschung für die Kinder darf auch dabei sein.

Waldemar Pusch und Dominik Rügner werden die Pakete dann an den Abgabestationen einsammeln und beim DRK-Tafelladen in der Sulzbacher Straße abgeben. Dort werden sie an die Kunden verteilt, die auf solche Unterstützung besonders angewiesen sind.

Die Schirmherrschaft für die Aktion hat Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp übernommen. "Gerade in der Vorweihnachtszeit sollten wir uns bewusst machen, dass viele Familien, ob zugewandert oder aus der Region, täglich mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben", so Stipp. Mit den Päckchen könne man den Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind. "Jedes Päckchen ist ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung innerhalb der Stadtgemeinschaft."

Auch Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach, ist begeistert: "Mit der Päckchenaktion machen Dominik Rügner und Waldemar Pusch uns vom Roten Kreuz eine große Freude." Noch größer werde die Freude bei den Kunden des Tafelladens sein. Die Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln sei ungebrochen und nehme sogar noch zu.

Lauth und Stipp dankten für die Initiative der Ladeninhaber, aber auch allen Geschäftsleuten, die sich bereit erklärten, Pakete anzunehmen. Ein besonderes Dankeschön galt allen, die sich jetzt angesprochen fühlen und Päckchen packen.

Die Abgabestellen in Mosbach sind Foto Nuss Porträtstudio, Hauptstraße 28, Bäckerei Dreschflegel, Hauptstraße 22, Effi’s Kidsshop & Stoffe, Hauptstraße 53, Kindlers Buchhandlung, Hauptstraße 37, Raumausstattung Krebs, Carl-Theodor-straße 3, Schwing Frauensache, Hauptstraße 55, Schwing Männersache, Hauptstraße 78, Sessler Moden, Hauptstraße 25, Benetton, Hauptstraße 29, Café Suada, Hauptstraße 23, Dayuko Sushi Lab, Heilbronner Straße 20, Remembar Shisha Lounge, Alte Neckarelzer Straße 14 und der DRK-Tafelladen in der Sulzbacher Straße 17 (werktags außer Mittwoch, 13-15 Uhr).

Info: www.pr-roigheim.de, Telefon: 0152/23623683.