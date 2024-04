Mosbach. (schat) "Du rockst das", "Alle Daumen sind gedrückt", "Tschaka" – die Banner am Eingang des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums vermitteln klare Botschaften. Sie sollen den Schülerinnen und Schülern, die auf die Zielgerade in Richtung Abitur eingebogen sind, Zuspruch und (zumindest gedankliche) Unterstützung vermitteln.

Insgesamt 75 Prüflinge stellen sich am NKG der Reifeprüfung, die am Donnerstag an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg im Fach Biologie startete. Ein paar Meter weiter, am Auguste-Pattberg-Gymnasium, streben 81 junge Menschen dem Abitur entgegen. An den beruflichen Gymnasien hatten die Schülerinnen und Schüler noch einen Tag Luft, hier laufen die schriftlichen Prüfungen heute mit dem Fach Mathematik an.

"Alle sind erschienen, alle waren pünktlich da", berichtete APG-Schulleiter Dr. Thomas Pauer zum Prüfungsauftakt am Donnerstagmorgen. Die angekündigten Streiks im öffentlichen Dienst beeinträchtigten das Geschehen hier also ebenso wenig wie am NKG.

18 Schülerinnen und Schüler hatten sich ab Punkt 9 Uhr am Gymnasium in Neckarelz mit den Aufgaben aus dem biologischen Bereich auseinanderzusetzen. "Die Prüflinge waren natürlich ein bisschen aufgeregt", so Pauer: "Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu." Der Einstieg in die Prüfungszeit sei ansonsten "ganz entspannt" gelaufen, zumal man die Prüfungsaufgaben in Biologie bereits ausgedruckt geliefert bekommen hatte.

In anderen Fächern – wie etwa Französisch – müssen die Schulen selbst vervielfältigend aktiv werden. "Am Sonntag um 15.30 Uhr kommt das Passwort per E-Mail, dann können wir die Aufgaben freischalten und ausdrucken", beschreibt NKG-Schulleiter Jochen Herkert das Prozedere. Fürs Abitur müssen also nicht nur die lernenden Prüflinge auch mal eine Wochenendschicht einlegen.

Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium waren es am Donnerstag 25 Schülerinnen und Schüler, die (maximal) viereinhalb Stunden im Fach Biologie gefordert waren. Acht davon hatten die Aufgaben in englischer Sprache vor der Brust, sie sind auf dem Weg zum internationalen Abitur.

Die schriftlichen Prüfungen laufen nun bis 7. Mai, ab 26. Juni wird der Wissensstand der angehenden Abiturienten dann mündlich abgeprüft.