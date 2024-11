Mosbach. (pm) Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten sperrt die DB InfraGO von Freitag, 29. November, ab etwa 21 Uhr, auf Samstag, 30. November, bis circa 5 Uhr ein Gleis auf der Strecke zwischen Neckarelz und Bad Friedrichshall. Drei Züge der Linie S41 entfallen, ein Busersatzverkehr wird eingerichtet. Zu weiteren Ausfällen kommt es vom 30. November bis zum 4. Dezember auf der Strecke Heidelberg – Eberbach.

Betroffen ist in Richtung Heilbronn die Linie S41 (85739) Mosbach (Baden) um 21.42 Uhr bis Heilbronn Pfühlpark um 22.36 Uhr. Dieser Zug entfällt am Freitag, 29. November. Ein Ersatzverkehr zwischen Mosbach Bahnhof und Bad Friedrichshall wird eingerichtet. Dort besteht Anschluss an eine Stadtbahn der Linie S 42 zur Weiterfahrt nach Heilbronn.

In Richtung Mosbach ist die S41 (85778) Mosbach-Neckarelz um 21.34 Uhr nach Mosbach (Baden) um 21.38 Uhr betroffen. Dieser Zug entfällt am 29. November ohne Ersatzverkehr. Eine Alternative ist die Linie S 41 um 21.12 und 22.12 Uhr ab Mosbach-Neckarelz.

Außerdem ist die Linie S41 (85372) von Öhringen-Cappel nach Heilbronn Pfühlpark um 22.10 Uhr und nach Mosbach (Baden) um 23.16 Uhr betroffen. Sie verkehrt am 29. November ab Neckarsulm als S 42 nach Sinsheim (Elsenz) Hauptbahnhof. In Bad Friedrichshall besteht Anschluss an einen Ersatzbus nach Mosbach.

Weitere Ausfälle gibt es am Samstag, 30. November, bis Mittwoch, 4. Dezember wegen Brückenarbeiten zwischen dem Hauptbahnhof Heidelberg und Eberbach. Von den Zugausfällen sind die Linien S1 und S2 zwischen Heidelberg und Eberbach betroffen. Ein Busersatzverkehr ist eingerichtet, vom S-Bahn Verkehr abweichende Fahrzeiten sind zu beachten.

Die Haltestellen des Ersatzverkehrs liegen nicht immer an den Bahnhöfen. Reisende können die aktuellen Verbindungen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen.