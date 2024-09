Mosbach. (RNZ/pm) Beim Mosbacher Stadtlauf läuft leider nicht mehr viel, für eine stimmige Umsetzung der Traditionsveranstaltung reichen die helfenden Hände im Hintergrund offenbar nicht mehr aus. Eine Alternativveranstaltung hat sich inzwischen im Stadtteil Neckarelz etabliert. Möglichst viele Menschen gemeinsam in Bewegung bringen – diesem Ansatz folgend, lädt der Badische Leichtathletik-Verband am 17. September zur dritten Auflage des AOK-Firmenlaufs Mosbach ein. Bei den beiden Vorgängerevents war rund um den Messplatz viel los; mit hohem Läuferaufkommen ist wohl auch diesmal zu rechnen.

Mit der Veranstaltung in Mosbach geht die BW-Running-Firmenlauf-Saison in den Endspurt. Und diesmal soll sie zu einem "Lauf für alle" werden. Von Veranstalterseite legt man ein besonderes Augenmerk auf das Thema Inklusion. Und nimmt mit freundlicher Unterstützung der Johannes-Diakonie (die auch mit einem Helferteam unterstützend aktiv sein wird) eine zweite, kürzere Distanz ins Programm mit auf, um eben noch mehr Menschen eine Teilnahme am sportlichen Feierabendevent zu ermöglichen.

Wählen lässt sich nun zwischen der gewohnten Distanz von rund fünf Kilometern und einer etwa zwei Kilometer langen, barrierefreien Laufrunde. "Diese eignet sich hervorragend für Personen, die einen sanften Einstieg in den Laufsport suchen oder einfach eine kurze Feierabendrunde walken möchten. Gleichzeitig bietet die kürzere Laufstrecke auch Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, ob mit oder ohne Begleitperson, am Event teilzunehmen", erklärt Lukas Rudershausen vom Badischen Leichtathletik-Verband.

Die genauen Streckenverläufe sind auf der Homepage von BW-Running einsehbar. Ganz gleich, ob zwei oder fünf Kilometer: Der Startschuss fällt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dienstag, 17. September, um 18 Uhr am Messplatz.

"Sport verbindet Menschen und bietet die Chance auf ein gleichberechtigtes Miteinander. Der ,Lauf für alle’ bietet eine tolle Gelegenheit, sich gemeinsam in entspannter Atmosphäre zu bewegen", so Michael Walter, der unter dem Dach des von der Aktion Mensch unterstützten Projekts "Teilhabe durch Sport" für die Sportangebote der Johannes-Diakonie verantwortlich zeichnet. Durch die verkürzte Streckenvariante könnten auch Gelegenheitsläufer und Einsteiger "glücklich die Ziellinie überqueren", ist man sich auf Veranstalterseite sicher.

Noch bis zum kommenden Montag, 9. September können über das Online-Anmeldeportal Startplätze reserviert werden. Die Startgebühren betragen 18 Euro für die große und zwölf Euro für die kleine Runde; eine mit dem eigenen Vornamen personalisierte Startnummer gibt’s bei Anmeldung bis zum genannten Stichtag inklusive. Aber auch Kurzentschlossene können noch mitlaufen: Nachmeldungen sollen bis 30 Minuten vor dem Startschuss möglich sein, heißt es vom Leichtathletik-Verband.

Starten dürfen grundsätzlich alle, die Spaß an der Bewegung haben und sich (in Gemeinschaft) etwas Gutes tun wollen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, Organisationen, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Ämtern, Behörden, Lauf-Treffs-Aktive und auch Einzel-Läufer oder Walker.

Apropos Gemeinschaft: Besonderen Wert wird bei der BW-Running-Serie auf die Bereiche für Firmen und Sponsoren gelegt. An jedem Standort werden spezielle "Meeting-Point-Areas" eingerichtet. Um neben der sportlichen Herausforderung auch Teamgeist und Kommunikation intensiver zu fördern, haben die Unternehmen hier die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern exklusiv eine eigene Anlaufstelle anzubieten, um sich vorzubereiten, zusammenzusitzen und nach dem Lauf das Geschaffte zu feiern.

Im Zieleinlauf versorgt die AOK Baden-Württemberg alle Teilnehmer mit frischem Obst und Gemüse; auch die passenden Finisher-Getränke stehen parat. Zeitnah im Anschluss an den Lauf findet auf dem Zielgelände auch die Siegerehrung statt. Neben den Vierer-Team-Wertungen Frauen und Männer werden zudem die drei schnellsten Mixed-Teams (zwei Frauen, zwei Männer) sowie das größte Laufteam gekürt.

DJ Christian Weick und Moderator Sebastian Hess sollen bei den Läufern bereits vor und auch nach dem Startschuss und Zieleinlauf für gute Stimmung sorgen. Um den Spätsommerabend gemütlich ausklingen zu lassen, kümmert sich der TSV Sulzbach um die weitere Bewirtung, der zudem auch mit zahlreichen ehrenamtlichen Streckenposten die bewegende Veranstaltung unterstützen wird.

Info: Weitere Informationen zu Lauf, Strecken und Anmeldung gibt es unter www.mosbach.bw-running.de.