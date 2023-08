Mosbach. (stm/cao) Die Gewalt gegen Feuerwehrkräfte, Notärzte und Polizisten in Deutschland nimmt zu. Ein Trend, der auch in Mosbach zu beobachten ist. "Während die Zahl der durch Übergriffe verletzten Polizeibeamtinnen und -beamten beim Polizeirevier Mosbach in den Vorjahren fast immer einstellig war, lag sie im vergangenen Jahr bei 22", erklärte Oberbürgermeister Julian Stipp bei einem Empfang von rund 20 Polizisten im Rathaus, die in der jüngsten Zeit einen tätlichen Angriff erlebt hatten.

Oberbürgermeister Julian Stipp (r.) dankte dem Mosbacher Revierleiter Achim Küller (4. v. r.) und rund 20 seiner weiteren Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz. Foto: Stadt Mosbach

Beleidigt und beschimpft zu werden, gehört für Polizistinnen und Polizisten mittlerweile zum Alltag. In jüngerer Vergangenheit gab es jedoch Angriffe mit einem Brecheisen, oder es wurden Fahrräder nach ihnen geworfen. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden bereits zehn Beamte bei Angriffen verletzt. "Ich möchte deutlich machen, dass es keine Toleranz für Versuche gibt, Ihre Arbeit zu behindern oder sogar tätlich zu verhindern", betonte Stipp. "Mir ist es wichtig, die Menschen hinter den Ereignissen sichtbar zu machen. Weil ich an dieser Stelle Danke für Ihren täglichen Einsatz und Ihr Engagement sagen möchte", unterstrich der Oberbürgermeister.

Zudem habe Mosbach in der jüngeren Vergangenheit mit der Bachmühle einen Brennpunkt gehabt, der bei vielen Menschen eine Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls ausgelöst habe. "Sie haben sofort mit einem Interventionskonzept reagiert und waren an Ort und Stelle, obwohl Sie an allen Ecken und Enden gefordert sind", lobte Stipp das konsequente Vorgehen der Polizei. Und ergänzte, dass die jüngsten Rückmeldungen aus der Bevölkerung positiv seien. "Das ist Ihr Verdienst."

Achim Küller, Leiter des Polizeireviers Mosbach, nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Stadt und vor allem seinen Kolleginnen und Kollegen zu bedanken: "Ihre Einladung ist eine Wertschätzung der sehr guten und erfolgreichen Arbeit unserer Mannschaft. Diese reicht vom Hausmeister über die Führungskräfte bis hin zu euch, die Ihr auf der Straße tagtäglich euren Dienst verrichtet", betonte der Revierleiter.