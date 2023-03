In Hardheim befand sich unter den polnischen Zwangsarbeitern der 26 Jahre alte Lehrer Stanislaw Piaskowski, der wie viele seiner Landsleute unter der Trennung von seiner Heimat und der Familie litt. Weil er Kontakt mit einem Hardheimer Mädchen hatte, wurde er im März 1943 zum Verhör zur Gestapo ...

Nicht selten waren es jugendliche Leute, die von ihrer Familie getrennt und aus ihrer Heimat verschleppt worden waren und nun in der Fremde weitgehend rechtlos waren. Wie sich ihre Lebenssituation aber konkret gestaltete, hing oft von den Verhältnissen bei ihren Arbeitgebern, in den Unterkünften und in den Ortschaften ab.

Strenge Verordnungen bei Androhung harter Strafen regelten die Unterbringung, den Arbeitseinsatz und die Stellung der polnischen Zwangsarbeiter in den Dörfern und Städten. Ausländische Arbeitskräfte sollten von der deutschen Bevölkerung getrennt leben. Öffentliche Einrichtungen wie Kinos oder Schwimmbäder blieben ihnen verschlossen. Außerdem mussten sie auf ihrer Kleidung den Aufnäher "P" tragen.

Hatte man vor Kriegsbeginn nur eine zeitlich begrenzte Heranziehung von Zivilisten und Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte geplant, so war der Einsatz sogenannter Fremdarbeiter in großem Umfang spätestens nach der im Krieg gegen die Sowjetunion gescheiterten Offensive vor Moskau Ende 1941 für die deutsche Kriegswirtschaft unerlässlich. Ende 1944 arbeiteten mehr als 7,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte, davon ein Drittel Frauen, für geringe Bezahlung oder ohne Lohn in fast allen Bereichen der deutschen Wirtschaft.

Nach dem deutschen Überfall auf Polen wurden in den besetzten Gebieten Arbeitskräfte für die deutsche Kriegswirtschaft zwangsrekrutiert, um die zur Wehrmacht in den Krieg eingezogenen Männer zu ersetzen. Im Sommer 1940 waren über eine Million Polen in Deutschland beschäftigt.

Von Torsten Englert

Von deutscher Bevölkerung getrennt

In Hardheim befand sich unter den polnischen Zwangsarbeitern der 26 Jahre alte Lehrer Stanislaw Piaskowski, der wie viele seiner Landsleute unter der Trennung von seiner Heimat und der Familie litt. Weil er Kontakt mit einem Hardheimer Mädchen hatte, wurde er im März 1943 zum Verhör zur Gestapo (Geheime Staatspolizei) nach Mosbach gebracht. Dort wurde entschieden, dass er gehängt werden sollte. In der Arrestzelle im alten Rathaus in Hardheim wurde er am 8. März 1943 eingesperrt.

Erst im zweiten Anlauf gehängt

Dem Ortspolizisten Käflein oblag die Bewachung. Dieser versorgte ihn nach Erzählungen von alten Hardheimern mit Zigarren und Essen. Der katholische Ortspfarrer Heck spendete ihm die letzte Kommunion. Am Morgen des 9. März 1943 wurde er auf einem Pferdefuhrwerk zum Ortsrand gebracht. Am heutigen Triebweg sollte er an einem Kirschbaum gehängt werden. Weil der Ast zu schwach war und brach, gelang dies erst im zweiten Anlauf.

Wie sich Günther Bernhard (1927–2015) erinnerte, sperrte die Hitlerjugend den Ort des Geschehens ab. Die anderen Fremdarbeiter mussten zur Abschreckung zusehen. Ein Grab gibt es nicht, der Erhängte wurde wohl wie in solchen Fällen damals üblich von einem pathologischen Institut abgeholt. Da in Hardheim, wie in vielen Orten, die Akten kurz vor Kriegsende verbrannt wurden, wurde nie jemand zur Rechenschaft gezogen.

Untersuchungen eingestellt

Anfang der 1960er Jahre führte die Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen hinsichtlich der Exekution von polnischen Landarbeitern in Baden wegen sogenannter "geschlechtsvertraulicher Beziehungen" zu deutschen Frauen. Sie richteten sich gegen Dr. Heinrich Maria Faber, den ehemaligen Kriminaldirektor und Leiter der Abteilung II der geheimen Staatspolizei Karlsruhe. "Ein einwandfreies Verschulden an den Exekutionen der Polen im Raume der Gestapoleitstelle Karlsruhe konnte ihm nicht nachgewiesen werden", lautete das Ergebnis. Die ab dem 27. April 1960 eingeleitete Voruntersuchung beim Landgericht Karlsruhe wurde daher am 10. März 1964 eingestellt.

Die Ermittler hatten Belege für 38 Exekutionen von polnischen landwirtschaftlichen Zwangsarbeitern mit diesem Zusammenhang in Baden für den Zuständigkeitsbereich der Staatspolizeileitstelle Karlsruhe ermittelt. Die Opfer während des Kriegs waren nicht nur Kriegsgefangene, sondern meist Zivilisten. Viele Frauen und Kinder zählten zu den Opfern. Von den 13 Millionen Zwangsarbeitern, die ins Deutsche Reich verschleppt wurden, überlebte etwa jeder Fünfte nicht.