Osterburken. (dore) Die Züge fahren nach monatelangen Zugausfällen und Schienenersatzverkehr wieder planmäßig. "Seit gestern", bestätigte eine Bahnsprecherin am Dienstag auf Nachfrage der RNZ. Auch die Bahnsteige an Gleis 1 und 2 im Bahnhof Osterburken sind wieder freigegeben. Sie waren ebenso noch bis Montag "aufgrund notwendiger Anpassungen im Zusammenhang mit dem Reisendenübergang" gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitgeteilt hatte.

Auch die Züge der Linie RE8 (Stuttgart Hauptbahnhof–Heilbronn–Würzburg Hauptbahnhof) sowie die der Linie MEX 18 (Tübingen–Stuttgart–Heilbronn–Osterburken) fahren nach Auskunft der DB wieder.