Dienstag, 25. November 2025

Dossenheim/Heidelberg

Chaos blieb bei Auftakt der B3-Sperrung aus

Die Bundesstraße ist halbseitig befahrbar. Anwohner fürchteten Schlimmes.

25.11.2025 UPDATE: 25.11.2025 20:28 Uhr 27 Sekunden
Im Ort rollten am Dienstag die schweren Fahrzeuge auf der B 3. Foto: Alex

Dossenheim/Heidelberg. (lesa) Die Baustelle Handschuhsheimer Landstraße hat seit Dienstag unmittelbare Auswirkungen auf Dossenheim: Die Bundesstraße B3 ist halbseitig gesperrt; mobile Ampeln sollen den Verkehr regeln.

Am Dienstag taten das zunächst Menschen, weil die Anlagen noch nicht installiert waren. Anwohner fürchteten im Vorfeld Schlimmes: etwa, dass Autofahrer jetzt zum Ausweichen durchs Wohngebiet "heizen". Andere bemängelten, dass die Sperrung während Arbeiten im nahen Handschuhsheim stattfindet, wegen der Busse die Straßenbahn ersetzen und die Linie 5 am nahen Dossenheimer Bahnhof nicht mehr weiterfährt.

Der erste Tag aber scheint glimpflich gelaufen zu sein. "Man braucht länger über die B3, aber es gab keine besonderen Vorkommnisse", so Gemeindesprecherin Mareike de Raaf. Es sei kein übermäßiger Ausweichverkehr oder Stau aufgefallen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Benjamin Miltner
Redakteur
zu unseren Autoren  
