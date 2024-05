Mörschenhardt. (Sis) Aus der Not eine Tugend gemacht hat die Feuerwehr Mörschenhardt. Weil ihr rund 24 Meter hoher, mit viel Mühe gefällter und am Festplatz aufgestellter Maibaum in der Nacht auf den 1. Mai zum Ärger vieler von Unbekannten abgesägt worden war, wurde kurzerhand eine Birke – immerhin auch acht Meter hoch – geschmückt.

Kein gewöhnlicher Maibaum, aber einer mit Alleinstellungsmerkmal.