Von Rüdiger Busch



Mosbach. "Sie haben einen Scherbenhaufen hinterlassen", sagte Vorsitzende Richterin Dr. Barbara Scheuble zu dem 46-jährigen Angeklagten, "sie haben Ihr Leben und das Ihrer Familie zerstört." Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen und dem Besitz von Kinderpornografie wurde der Mann am Freitag vor dem Landgericht Mosbach zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Die Öffentlichkeit war auf Antrag der Verteidigung den gesamten Prozess über ausgeschlossen: Nur die Urteilsverkündung fand unter den Augen der Öffentlichkeit statt. Der Angeklagte hatte zuvor bereits wegen des Besitzes und des Transports kinderpornografischer Inhalte eine viereinhalbjährige Haftstrafe in den USA abgesessen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung erklärten ihren Verzicht auf Rechtsmittel: Das Urteil ist somit rechtskräftig.

Der Persönlichkeitsschutz des angeklagten Familienvaters stand bereits vor Beginn der Verhandlung im Fokus: Eine "sitzungspolizeiliche Verfügung" von Richterin Scheuble verbot es den Pressevertretern, Aufnahmen des Angeklagten zu machen – selbst wenn diese wie üblich nur verpixelt veröffentlicht worden wären. Trotz des Fotografierverbots verbarg der Angeklagte sein Gesicht zu Beginn der öffentlichen Verhandlung hinter einer Aktenmappe.

Die Öffentlichkeit wurde auf Antrag der Verteidigung ausgeschlossen. Foto: Rüdiger Busch

Dass diese Zeitspanne aber von überschaubarer Länge war, dafür sorgte sein Verteidiger, Rechtsanwalt Werner Meisenbach: Er beantragte gleich zu Beginn, die Öffentlichkeit für den gesamten Prozess auszuschließen – beginnend mit der Verlesung der Anklageschrift.

Die Begründung: Aus der "Natur der Tatvorwürfe" würden sich Einblicke in die Intimsphäre seines Mandanten, in seine Vorlieben und in seine Psyche ergeben. Dies sei ein geschützter Lebensbereich, der nicht öffentlich behandelt werden dürfe. Auch deshalb sollten diese intimen Details keinen Eingang in die Medien finden – ebenso wie Einzelheiten zu bereits abgeurteilten Taten.

Richterin Barbara Scheuble gab dem Antrag statt und begründete dies damit, dass Umstände aus dem Intimbereich des Angeklagten und seines minderjährigen Opfers zur Sprache kämen, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht öffentlich erörtert werden dürften. Und so wurden die Tatvorwürfe ebenso hinter verschlossenen Türen behandelt wie die Aussagen von drei Zeugen und einer Sachverständigen.

Vor dem Mosbacher Landgericht ging es um zwei Tatvorwürfe: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Zweimal soll der Mann im Jahr 2018 an einem Kind sexuelle Handlungen vorgenommen und diese auch gefilmt oder fotografiert haben.

Außerdem hatte er auf einem Computer mehr als 300 Dateien gespeichert, auf denen sexueller Missbrauch von Kindern zu sehen ist. Denn gleich nach der Festnahme in den USA hatten Ermittler das Privathaus des Angeklagten im Neckar-Odenwald-Kreis durchsucht und dort Computer und Dateien sichergestellt. Daraufhin ergaben sich neue Anklagepunkte gegen den inzwischen geschiedenen Familienvater.

In ihrer Urteilsbegründung unterstrich die Richterin, dass sich das umfassende Geständnis und die Mithilfe des Angeklagten – durch die Herausgabe einer weiteren Festplatte und von Passwörtern – strafmildernd ausgewirkt hätten. Gleiches gilt für die Haftzeit in den USA: Wären alle Taten in Deutschland angeklagt gewesen, hätte es zusammengerechnet eine geringere Strafe gegeben.

Doch es gab auch Argumente, die für ein schärferes Urteil gesprochen hätten – das "hohe Niveau" der Aufnahmen etwa: "Wir mussten schlucken, dass es so etwas überhaupt gibt!"

Der Fall des Familienvaters hatte erstmals Ende 2019 in der Region für Aufsehen gesorgt: Damals war der heute 46-Jährige im Auftrag seines Arbeitgebers, eines international tätigen Unternehmens mit Sitz im Neckar-Odenwald-Kreis, gemeinsam mit Kollegen nach Amerika geflogen.

Die Geschäftsreise endete jedoch unplanmäßig: Bei einer Zwischenlandung am Flughafen in Houston/Texas griffen US-Ermittler zu, nahmen den Deutschen fest und durchsuchten sein Handy. Mit durchschlagendem Erfolg: Das sichergestellte Beweismaterial zeigte Unzucht mit Kindern. Insgesamt fanden die US-Ermittler 1236 Videos und 1522 Fotos.

Im September 2021 wurde er von einem US-amerikanischen Gericht wegen des Besitzes und Transports kinderpornografischer Inhalte zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monaten verurteilt, nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte.

Nach Verbüßung der Haftstrafe in den USA wurde er im November 2023 nach Deutschland abgeschoben und hier aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Mosbach festgenommen. Seither befand er sich in Untersuchungshaft. Da der Haftbefehl nicht ausgesetzt wurde, bleibt er in Haft.

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft gefordert, die Verteidigung zwei Jahre und drei Monate.

Update: Freitag, 12. April 2024, 18.25 Uhr

