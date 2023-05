Mudau. (tra) Wurden bei Arbeiten am Gewässerrandstreifen an der Minigolf- und Freizeitanlage Gesetze übertreten? Dies vermutete Christa Villhauer aus Mudau und wandte sich an die RNZ.

Villhauer erläuterte, dass sich die Anlage im FFH-Schutz-Gebiet bzw. im Natura-2000-Gebiet befinde. Der Mudbach sei als Biotop festgesetzt. Die Anlage liege, so Villhauer weiter, auf einer Grünfläche