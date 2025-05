Miltenberg/Wertheim. (pol) Eine Serie nächtlicher Einbrüche im Landkreis Miltenberg scheint geklärt: Ein 29-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag gleich mehrere Geschäfte heimgesucht zu haben. Er sitzt inzwischen in Haft. Wie viele Taten dem Mann konkret zur Last gelegt werden können, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es in der Nacht zu insgesamt vier Einbrüchen: In Großheubach wurden eine Metzgerei, ein Restaurant und ein weiteres Geschäft zum Ziel des Täters, in Miltenberg drang der Einbrecher in eine Apotheke ein. Videoaufzeichnungen aus der Apotheke und dem Restaurant lieferten den Ermittlern schnell erste Bilder eines Tatverdächtigen.

Die Spur führte bald nach Wertheim, wo Polizisten in derselben Nacht eine hilflose Person aufgriffen und in ein Bezirkskrankenhaus brachten. Dank der Videoaufnahmen stand rasch fest: Bei dem Mann handelt es sich wohl um den Einbrecher aus Miltenberg und Großheubach. Der 29-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Er hat eine Restfreiheitsstrafe von etwa 500 Tagen zu verbüßen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler zudem Betäubungsmittel, für die sich der Mann strafrechtlich verantworten muss. Die Miltenberger Polizei prüft nun, ob ihm auch die weiteren Einbrüche in der Nacht zur Last gelegt werden können.