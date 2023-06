Von Peter Lahr

Mosbach. "Nicht, dass sie Frauen sind, ist ihre größte Gemeinsamkeit, sondern dass sie in einer von Männern geformten Welt arbeiten", betont die Kunsthistorikerin Frances Borzello in ihrem Standardwerk über Künstlerinnen zwischen der Renaissance und heute. Am Wochenende gaben sechs Kreative aus der Region Einblicke in ihre aktuellen Arbeiten – für einige war