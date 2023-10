Michelbach. (cao) Es braucht kein Riesenrad und keinen Autoscooter, um eine tolle Kerwe auf die Beine zu stellen. Das hat der Sportverein Union Michelbach mit Unterstützung des Musikvereins und Bobbycar-Clubs am Wochenende mehr als bewiesen. Natürlich gab es rund um die Sporthalle mit Süßigkeitenstand und Kinderkarussell die eine oder andere Attraktion. Was die Michelbacher Kerwe aber wirklich besonders machte, waren die kreativen wie unterhaltsamen Aktionen, die das Festwochenende beinhaltete. Mit dem Dorfwettbewerb "Die perfekte Minute" am Samstag und dem Bobbycar-Rennen am Sonntag wurde den Besucherinnen und Besuchern so einiges geboten.

Schon der Auftakt am Samstag war bewegungsintensiv: Die C-Jugend JSG Kleiner Odenwald traf auf die JSG FV/FC Mosbach, bevor die Senioren der SV Union die SG Hochhausen/Hüffenhardt empfingen. Erst nach dem Abpfiff warteten die Kerweborscht mit der Kerweschlumpel auf. Der Fassbieranstich gelang Bürgermeister Stefan Kron und Ortsvorsteher Jochen Herkert bravourös – ohne einen Tropfen zu vergeuden, hämmerten sie gekonnt den Hahn hinein.

Eine gute Hand-Augen-Koordination war dann auch beim Dorfwettbewerb gefragt. 60 Sekunden hatten die Teilnehmenden Zeit, so viele Nägel wie möglich in einen Stamm zu schlagen, Murmeln in ein Glas zu balancieren oder einen Becher nach dem anderen zu einer hohen Pyramide zu stapeln. Ab 22 Uhr wurden sie dann an der Kerwebar "Mallorca-Edition" im Clubheim für ihre Mühen belohnt.

Der Sonntag begann mit einem Erntedankgottesdienst – allerdings nicht in der Kirche, sondern gut durchgeschüttelt auf Bulldogs und Hängern (den schönsten hatte übrigens eine Gruppe aus Reichartshausen im Schlepptau). Angeführt von Pfarrerin Angelika Schmidt, ging es mit den Gefährten vom Bachweg über die Mühltalstraße, Bürgermeister-Wagner-Straße, Sonnenhalde und weiter über die Michelbacher Straße auf den Feldweg in Richtung Sportplatz. Der Posaunenchor Aglasterhausen-Unterschwarzach begleitete die Predigt musikalisch. Ein Mittagessen mit Wildgulasch schloss sich an.

Während sich die Rennfahrer beim "freien Training" schon mit Strecke und Bobbycars vertraut machten, nutzten Bürgermeister Kron und Ortsvorsteher Herkert die freie Zeit, um das neue Beachvolleyballfeld auf dem Sportgelände offiziell seiner Bestimmung an SV-Union-Vorsitzenden Thomas Wellenreuther zu übergeben. Um 14 Uhr hieß es dann aber endlich "Auf die Plätze, fertig, los!". Mit teils halsbrecherischer Geschwindigkeit sausten rund 50 Fahrer den Bollenberg hinunter und versuchten, die Distanz bis zur Freizeitanlage möglichst fehler- und unfallfrei hinter sich zu bringen.

Die Siegerehrung des "Bollenberg-Cups" sowie die Kerwebeerdigung fanden am Sonntagabend nach Redaktionsschluss statt. Am heutigen Montag klingt die Kerwe ab 11.30 Uhr beim Schlachtplattenessen mit anschließendem Kaffe und Kuchen aus.