Michelbach. (cao/pol) Heißhunger ist nie ein guter Ratgeber. Ob beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Naschen vor der offenen Kühlschranktür – wer dem Verstand das Ruder überlässt, kommt meist deutlich glimpflicher davon. Man kann nur mutmaßen, was die bisher unbekannten Diebe dazu bewog, zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in ein Gebäude in der Straße "Neurott am Sohlberg" in Michelbach einzubreche

n. Hätten sie ihren Magen einfach etwas knurren lassen, die Polizei würde jetzt wahrscheinlich nicht nach ihnen fahnden. Stattdessen hebelten sie zwischen 15 und 7.30 Uhr ein Fenster auf und stibitzten aus einem Büro eine nicht sicher aufbewahrte Packung Doppelkekse.

Was im Folgenden genau mit der Leckerei geschehen ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen sind aufgerufen, sich unter Telefon 06262/91770813 bei der Polizei zu melden.