Merchingen. (F) Bald ist es wieder so weit: Dann feiert Merchingen am Pfingstwochenende von Samstag, 18., bis Dienstag, 21. Mai, seinen 454. traditionellen Pfingstmarkt rund um das Schloss. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Vergnügungspark, Marktbetrieb und flotter Unterhaltungsmusik freuen, das vom Ortschaftsrat und den örtlichen Vereinen organisiert wurde.

Die "Marktfreyheit" wird auch in diesem Jahr in Ehren gehalten, denn das Marktrecht wurde im Jahre 1570 von Kaiser Maximilian verliehen. Dies brachte Merchingen in den für damalige Zeiten begehrten Genuss eines jährlichen Markts zu Pfingsten. Dieser Markt kam früher für die gesamte Gegend etwa einem Winterschlussverkauf gleich.

Bis zur Jahrhundertwende und darüber hinaus bis in die 90er Jahre versorgten sich die Bauern auf diesem Markt mit allem Notwendigen. Es waren für die Geschäftswelt und die Gemeinde wichtige Tage, denn der Pfingstmarkt bedeutete ein wichtiges wirtschaftliches Ereignis.

Schon zu früheren Zeiten fehlte es beim Markttreiben keineswegs an froher Heiterkeit, und es wurde das Tanzbein geschwungen. Wenn es heute nur noch ein einziger Markttag ist, so möchte niemand den Merchinger Pfingstmarkt missen. Zudem ist er alljährlich ein frohes Treffen von Freunden, Verwandten und Bekannten.

Obwohl der Markt, der früher für die ländliche Bevölkerung Merchingens und der umliegenden Gemeinden eine große Bedeutung hatte, zu einem kleinen Krämermarkt geworden ist, hat er bis in die heutige Zeit bei der Bevölkerung der Region seine Anziehungskraft nicht verloren.

Die Eröffnung des Fests mit Vergnügungspark und Biergarten ist am Pfingstsamstag ab 14 im Schlosshof. Am Pfingstsonntag findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Ab 11.30 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Pfingstmarkts mit Bieranstich statt. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr wird das brasilianische Gericht "Churrasco", ein Grillerlebnis auf dem offenen Feuer, nach dem Originalrezept als Mittagessen angeboten. Festbetrieb ist bis 21 Uhr. Hier gibt es weitere Spezialitäten und vieles mehr. Ab 14 Uhr öffnen der Flohmarkt und die Marktstände mit Hofprodukten, Kunsthandwerk und Geschenkartikeln.

An Pfingstmontag findet ab 11.30 Uhr Bewirtung im Schloss mit Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen statt. Es gibt zudem schmackhafte Gerichte. Ab 10 Uhr findet ein Flohmarkt auf dem Lindenplatz statt, und die Marktstände und der Vergnügungspark öffnen ab 11.30 Uhr. Das Programm bereichern eine Schlepper- und Oldtimerausstellung sowie ein Kinderprogramm mit der Ausstellung "Lernort Natur" der Kreisjägervereinigung Buchen. Im Schloss spielt von 14 bis 16 Uhr der Akkordeonverein Ravenstein.

Der traditionelle Markttag ist am Dienstag nach Pfingsten, an dem der Krämermarkt zum Einkaufsbummel einlädt und vielerlei Produkte zum Kauf angeboten werden. So gibt es unter anderem Hofprodukte, Babymoden, Geschenkartikel aus Stoff und Wolle, Haushalts- und Markenstahlware, Silber und Modeschmuck, Liköre, Imkereiprodukte, Öle, sowie Käsespezialitäten und ein Informationsstand der BBV-Versicherung. Ab 12 Uhr findet ein Pfingstmarkt-Empfang mit Einladung zum Mittagstisch für geladene Gäste im Schloss statt, der den bisherigen Behördenfrühschoppen ersetzt.

Von 11.30 Uhr bis 21 Uhr wird eine Bewirtung im Schloss mit Bier- und Weinwagen angeboten. Zusätzlich gibt es nachmittags Kaffee und Kuchen und kulinarische Spezialitäten an den Grillständen. Die Schlepper- und Oldtimerausstellung ist an diesem Tag ebenfalls zu bestaunen. Zum Festausklang spielt ab 18.30 Uhr der Musikverein Merchingen.

An allen vier Festtagen gibt es einen großen Vergnügungspark mit Autoscooter, Schieß- und Spielbuden, Bungee, Trampolin sowie mehrere Kinderkarussells. Am Dienstag ist der traditionelle Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen.