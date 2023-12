Merchingen. (ahn) "Jetzt haben wir einen Lebensmittelmarkt in Ravenstein, sogar einen Vollsortimenter", freute sich Bürgermeister Ralf Killian anlässlich der Eröffnung des neuen Edeka-Marktes in Merchingen. Dieser ist seit Donnerstag geöffnet und bietet auf einer Fläche von rund 1260 Quadratmetern insgesamt 20.000 Artikel für das tägliche Leben an, wie der Marktbetreiber Jochen Tischer bei

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote