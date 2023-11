Merchingen. (pm) Nach jahrelanger Planung soll die Lücke im Bereich Lebensmittelversorgung in Ravenstein geschlossen werden. So wurden in den letzten Wochen die abschließenden Maßnahmen, wie beispielsweise die Regalierung der Verkaufsfläche und die Endreinigung des Marktes, abgeschlossen, und nun kann der Edeka-Markt in Merchingen mit einer Verkaufsfläche von rund 1260 Quadratmetern eröffnet werden.

Zur feierlichen Eröffnung am Donnerstag, 30. November, um 12 Uhr mit anschließender Gesprächsrunde und Marktbegehung im Beisein der Familie Tischer, die auch schon Märkte in Lauda, Walldürn und Osterburken betreibt, Bürgermeister Ralf Killian, Bauamtsleiter Timo Behm sowie Matthias Hauptmann, Verkaufsleiter Bereich Vertrieb der Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, sind alle Interessierten willkommen. Bereits ab 7 Uhr kann man im Lebensmittelmarkt einkaufen.