Edeka-Markt eröffnet am 30. November

Merchingen. (F) Die Bauarbeiten am Neubau des Edeka-Lebensmittelmarkts, die im Februar dieses Jahres begonnen haben, sind inzwischen abgeschlossen. Auf der Fläche am Ortsausgang von Merchingen Richtung Osterburken sind keine Baumaschinen mehr zu sehen, nur noch einige Baucontainer stehen auf dem neuen Parkplatz. Aber auch diese werden bis zur geplanten Eröffnung am 30. November abgeholt.

