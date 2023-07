Adelsheim. (pm) Seit geraumer Zeit gab es an der Martin-von-Adelsheim-Schule keinen Bäckerverkauf mehr. Die Suche nach einem Bäcker, der auch das Management übernehmen könnte, gestaltete sich schwierig. So suchte die Schulleitung der Martin-von-Adelsheim-Schule nach weiteren Lösungen und stieß auf die Idee, eine Schülerfirma zu gründen. Richard Hahn, Lehrer an der Martin-von-Adelsheim-Schule, zeigte sich von der Idee begeistert und begann zusammen mit der Klasse 7a diese in die Tat umzusetzen: Die Schülerfirma "Let’s go Bäck" war gegründet.

Bevor die Schülerfirma ihre Arbeit Anfang Mai 2023 aufnehmen konnte, mussten zunächst verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden: Lehrkräfte und Schüler wurden seit dem vergangenen Herbst in Sachen Hygiene, Gesundheit, Buchführung und Steuererklärung geschult. Dann musste für Startkapital gesorgt werden. Dieses Problem löste die Schülerfirma damit, dass Förderurkunden gegen eine kleine Spende in Höhe von 5 oder 10 Euro von Schülern, Eltern und Lehrkräften erworben werden konnten. Eltern der Klasse 7a statteten die Schülerinnen und Schüler mit eigens entworfenen Schürzen aus.

Für die Probephase begann die Schülerfirma dann erst einmal mit einem überschaubaren Sortiment an Backwaren: Hefezopf, Käse-Laugenknoten und Butterbrezeln. Der Verkauf sollte auch erst einmal auf zwei Tage in der Woche begrenzt werden, Dienstag und Donnerstag in der ersten großen Pause.

Durch die praktische Arbeit wurde klar, dass verschiedene Aufgaben auch in klare Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt werden müssen: Marketing, Personal, Buchhaltung, Einkauf, Produktion, Finanzen und Verkauf.

Viel Unterstützung bekommen die Schülerinnen und Schüler neben ihrem Leiter Richard Hahn auch von der Küchenleiterin Christiane Doss. Bisher erhielten die Schülerinnen und Schüler sehr viel Lob für ihr Engagement.

Sie selbst haben gemerkt, wie wichtig ihre Arbeit ist, dass aber auch gerne unterschätzt wird, wie viel Arbeit hinter einer scheinbar einfachen Aufgabe steckt.

Theoretische Inhalte in die Praxis umzusetzen und auf eine andere Art und Weise zu lernen, fanden sie bis jetzt sehr spannend. Zuerst war es das Marketing, jetzt spüren sie hautnah, welche Rolle das Personal spielt, weil man auch einkalkulieren muss, dass einmal jemand krank ist oder zu spät kommt. Was die Kasse und die Buchhaltung angeht, so muss jeder einzelne Cent stimmen, sonst gibt es Probleme – eine anspruchsvolle Aufgabe für Siebtklässler. Zur Unterstützung ...