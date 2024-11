Höpfingen. (pm) Den kultigen Doppelpack Weihnachtsmarkt und Skibasar präsentiert der Förderverein Große Sporthalle am Samstag, 30. November, rund um und in der Sporthalle und Schule. Ein kleines Jubiläum gibt es obendrein zu feiern: Der Weihnachtsmarkt wird zum 25. Mal abgehalten. Hervorgegangen ist er aus der Skitauschbörse, die 1987 ihre Premiere hatte. Wie in der Vergangenheit startet der Weihnachtsmarkt um 13 Uhr. Nikolaus und Knecht Ruprecht werden um 15 Uhr von den Kindern erwartet.

Im Blickpunkt stehen ebenso die Hobbykünstlerausstellung, das Theaterspiel "Kasper und das Kätzchen" der Kinderkrippe St. Martin (16 und 17 Uhr in der Aula), das Kinderkarussell sowie musikalische Beiträge von Höpfingens Jugendkapelle und Höpfingens Gesangverein. Zahlreiche Verkaufsstände bieten bei weihnachtlichem Ambiente Weihnachtsschmuck, Handarbeiten und Präsente. Für lukullische Höhepunkte sorgen Höpfingens Vereine sowie Privatpersonen. Kaffee- und Kuchenliebhaber treffen sich in der Cafeteria der Sporthalle.

Der Skibasar, einmal mehr fachmännisch unterstützt vom Tauberbischofsheimer Fachgeschäft Sport Hofmann, öffnet von 10 bis 12 Uhr zur Warenannahme in der Sporthalle und von 13 bis 17 Uhr zum Verkauf von gebrauchten und neuen Wintersportartikeln.