Buchen. (adb) Moderne Mütter "tanzen" tagtäglich zwischen Familie und Arbeit, zwischen Kind und Büro – aber wo bleibt das eigene Vergnügen und ganz besonders das Tanzvergnügen? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Initiative "Mama geht tanzen": Was Ende 2022 durch zwei Mütter aus Wuppertal ins Leben gerufen wurde, befindet sich als eingetragene Wortmarke auf tänzerischem Siegeszug durch Deutschland – und kommt am 27. Januar ins "Halli Galli".

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Kaum sind die Kinder auf der Welt, hat sich das "Partyleben" meist – von doch eher seltenen "Mädelsabenden" mit den Freundinnen und Familienfeiern abgesehen – erübrigt. Und so schön das Leben als Mutter auch ist: Gelegentlich möchte auch die fürsorglichste Mama ein paar Stunden für ihre private Freude genießen können.

Melanie Stadler, Organisatorin Annika Graf und Sina Becker freuen sich schon auf „Mama geht tanzen“ in Buchen. Foto: privat

Ein Umstand, der auch Anna und Andrea aus Wuppertal zu denken gab: Sie wollten einfach "mal wieder feiern gehen" und einen ansprechenden Abend verleben – doch gab es leider kaum Partys, die vor 23 Uhr starteten. Erst weit nach Mitternacht durch die Clubs ziehen und bei Tageslicht wieder nach Hause zu kommen, ist jedoch ebenso keine Option – ein derart ausschweifendes Nachtleben ließe sich mit dem Familienleben nur schwer vereinbaren.

Und so gern Oma und Opa auch den Babysitterdienst für ihre Enkelchen übernehmen – nicht immer wohnen die Großeltern um die Ecke: Hier mussten Anna und Andrea handeln. So starteten sie eine Art "After-Care für Mütter" mit klarem Konzept: Man feiert 180 Minuten lang, genießt die Freiheit, die Musik und die Freude – mit DJ, Bar, Cocktails und Tanzfläche, in schicken Outfits und bei bester Stimmung.

Zeitlich ist die Linie klar: Ab 19 Uhr steigt die Party, kurz vor 23 Uhr leert sich die Tanzfläche wieder – Mama kommt also gerade noch früh genug ins Bett, um beim gemeinsamen Sonntagsfrühstück wieder ganz für ihre Lieben da zu sein, im besten Fall noch immer beseelt von guter Musik und guter Gesellschaft.

Wie groß der tatsächliche Bedarf zu sein scheint, beweist der beispielhafte Erfolg des Projekts: Schnell breitete sich "Mama geht tanzen" im ganzen Bundesgebiet aus und ist inzwischen eine eingetragene Wortmarke. Die Partys finden mittlerweile regelmäßig in Wuppertal, Essen, Bochum, Düsseldorf, Münster, Köln, Stuttgart, Berlin, Leipzig, Mannheim, Heidelberg, München, Frankfurt am Main und jetzt auch bald in Buchen statt!

Nach Nordbaden gelangte die Idee über Annika Graf, die als eine von zahlreichen Franchisenehmerinnen auf die Idee aufmerksam geworden war: "Mich hat das Konzept vom ersten Moment an total überzeugt. Nachdem ich bereits erfolgreich in Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe gestartet bin, habe ich zusammen mit dem ‚Halli Galli‘ in Buchen eines beschlossen: ‚Mama geht tanzen!‘ braucht der Odenwald auch", bemerkt sie und schwärmt von "Veranstaltungen, die super ankommen".

Die Stimmung unter den Frauen sei "wundervoll", wobei nicht nur "Single-Mamas" willkommen sind – ganz im Gegenteil: Auch Paare, Väter, Freundinnen und sogar Omas sind gern gesehen. "Nur reine Männergruppen werden abgewiesen", erklärt Annika Graf. Das aber sei kein Problem: "99 Prozent der Gäste sind erfahrungsgemäß Frauen", verdeutlicht sie gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Dabei greife immer das Prinzip der Freiwilligkeit – es gibt weder einen bestimmten Tanzstil noch einen Dresscode, an den man sich zu halten habe. Die Gedanken seien ganz frei, wie Annika Graf klarstellt: "Alle Mamas können tanzen, wie sie wollen, können anziehen, was sie wollen und sich der Freude hingeben. So sollte einem schönen und unvergesslichen Abend nichts im Wege stehen!", sagt sie, und ihre Vorfreude auf die Premiere im Odenwald ist förmlich spürbar.

