Lohrbach. (RNZ/ila) Der Winter ist erfolgreich vertrieben, der Frühling bringt glänzende Aussichten mit: Am kommenden Sonntag, 27. April, startet der Automobilclub "Drive & Fun" mit seinem "Fest im Freien für Jedermann" in die Saison 2025. Auf dem Gelände der Firma Reiß am Flugplatz in Lohrbach rollen schon zeitig allerlei automobile "Schätzchen" an, ab 10 Uhr dürften Autoliebhaber hier wieder vielfältig ins Schwärmen kommen.

Das Organisationsteam des Automobilclubs hat den Jahresplan 2025 im Voraus längst erarbeitet: Neben bereits abgehaltenen Stammtischen bietet das erste Großevent am Sonntag nun eine willkommene Gelegenheit, um schnittige Fahrzeuge, US-Cars, Young- und Oldtimer sowie etliche sehenswerte Raritäten zu bestaunen. Wie in den Vorjahren ist das Team um die beiden Club-Vorsitzenden Engelbert und Nicolai Reiß bestens auf (zahlreiche) Besucherinnen und Besucher vorbereitet. Auf dem Areal rund um das Firmengelände sind genügend Parkplätze vorhanden, neben den eigentlichen Hauptdarstellern auf vier Rädern locken Händlermeile, Foodtrucks, Getränke- sowie Kaffee- und Kuchenstand. Bei Drive & Fun freut man sich schon jetzt auf "viele autobegeisterte Gäste".