Buchen. (adb) Sehr emotional war die Atmosphäre, als der Lions-Club "Madonnenland" am Donnerstag gleich zwei Spenden übergab. Ort des Geschehens war der Buchener Waldkindergarten "Rothfüchse", wo satte 10.000 Euro in zwei Großprojekte flossen: Der Lions-Club selbst ermöglichte den Bau des neuen "Backhäusles"; über eine weitere Spende aus dem familiären Umfeld der "Lions" wurde die neue Jurte angeschafft. Sie trägt den mit einer persönlichen Widmung versehenen Namen "Storchie’s Nest".

Aus den Reihen des Clubs waren Andreas Bopp, Roland und Hannelore Müller, Jürgen Schell und Dorothee Schafferer gekommen – Gäste, über die sich Sigrid Egenberger als Leiterin der "Rothfüchse", aber auch Kita-Geschäftsführerin Vera Herzog, Ulrike Link als Leiterin des Familienzentrums, Pfarrerin Julia Lehner sowie Klaus-Dieter Heller, Dr. Klaus Hahnfeldt und Sonja Laier als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde sehr freuten. Erfreut verwies Sigrid Egenberger auf das "Backhäusle": Es sieht nicht nur einladend aus, sondern versteht sich auch als Ergebnis wahren Zusammenhalts – errichtet wurde es durch viele ehrenamtliche Handwerkshelfer. "Wir sind schon fleißig am Brotbacken und tasten uns langsam an den Flammkuchen heran", ließ sie wissen und sprach von "tollen Gemeinschaftserlebnissen", die beim Backen in froher Runde entstehen. Als kleine Kostprobe bekam jeder Besucher einen frischen Laib Brot überreicht.

Die „Lions“ unterstützen die „Rothfüchse“: Der Waldkindergarten hat nun ein „Backhäusle“. Foto: Adrian Brosch

Das war aber nicht der einzige Grund zur Freude: Auch "Storchie’s Nest" – die geräumige Jurte – sei eine große Bereicherung des pädagogischen Angebots und der räumlichen Ausgestaltung des Areals. "Nachdem wir meist an der frischen Luft sind, bestand bislang nur unser ,Fuchsloch‘ als überdachte Versammlungsstätte. Dort ist aber kein Feuer gestattet", informierte Sigrid Egenberger. Gerade das gemütliche Sitzen an einer Feuerstelle sei aber ein weiteres Naturerlebnis, das nun in der neuen Jurte ermöglicht wird.

Der Name "Storchie’s Nest" stehe dabei für jene Geborgenheit, Sicherheit und Nestwärme, die den 32 Mädchen und Jungen der "Rothfüchse" an jenem Ort zuteilwerden solle, habe aber auch einen ganz persönlichen Bezug zu einer Person, die dem Lions-Club "Madonnenland" in besonderer Weise stark verbunden war. Wie Egenberger anmerkte, werde die Jurte im November zum "Winterzauber" des Familienzentrums "Regenbogen" in die Hainsterbach transportiert, um dort Stockbrot anzubieten.