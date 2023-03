Von Peter Lahr

Mosbach. Voll war es ja schon immer beim traditionellen Auftakt des Lions-Büchermarktes, der am Freitag ab 9 Uhr seine Pforten im Mosbacher Rathaussaal öffnet. Doch am Mittwochabend durfte Organisator Friedolf Fehr "so viele Gäste wie selten zuvor" zum literarisch-musikalischen Abend begrüßen.

Die Schauspielerin Andrea Wolf las hochemotionale