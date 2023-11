Heidersbach. (vn) Sie gehen seit 65 Jahren gemeinsam durch dick und dünn und sie sind froh und dankbar, am heutigen Mittwoch ihre eiserne Hochzeit erleben zu dürfen. Die Rede ist von Gisela und Friedbert Schulz aus Heidersbach, denen es vergönnt ist, dieses seltene Ehejubiläum in trauter Verbundenheit zu feiern. Sie haben in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen gemeistert und blicken voller Zufriedenheit auf die gemeinsamen Erlebnisse, die sie zu einem unzertrennlichen Team zusammengeschweißt haben.

Gisela Schulz, geb. Dyroff, wurde am 17. Mai 1936 in Heidersbach geboren. Ihr Mann Friedbert erblickte am 20. Juni 1934 ebenfalls in Heidersbach das Licht der Welt. Beide erlebten in ihren Kindertagen die Wirren und Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs, die sie bis heute nachträglich geprägt haben. Die Schule besuchten sie im Ort, und nach deren Abschluss fand die Jubilarin verschiedene Anstellungen in der Hauswirtschaft, von denen sie eine bis in die Schweiz führte. Nach der Heirat versorgte sie ihre drei Kinder und den großen Haushalt.

Friedbert Schulz fand seine berufliche Heimat bei der Firma Henn in Buchen und später dann bei der Firma Weber in Heidersbach, wo er bis zur Rente tätig war. Beide waren in der Vergangenheit tief in der örtlichen Vereinswelt verwurzelt und sind eng mit ihrem Heimatort verbunden. Der Jubilar hatte auch ein großes Herz für die Kommunalpolitik und gehörte von 1968 bis 2004 dem Gemeinde- und Ortschaftsrat an. Heute lassen sie es allerdings etwas ruhiger angehen. Gisela besucht weiterhin die Gymnastikstunden des DRK, um körperlich fit zu bleiben, und Friedbert fungiert noch als Ortsobmann der FBG Limbach.

"Wir sind sehr froh, dass wir geistig noch so gut beieinander sind und unseren Alltag nach wie vor alleine führen können", betonen beide unisono, um schmunzelnd zu ergänzen, "dass die Knochen so langsam doch ein bisschen älter werden". Sie nehmen regen Anteil am Dorfgeschehen, lesen regelmäßig die RNZ und informieren sich täglich über Radio und Fernsehen über das politische Geschehen. Im Sommer versorgen sie gemeinsam ihren Garten, und sie kümmern sich liebevoll um ihre Hühner.

Der Jubilar arbeitet noch täglich im Wald und verpasst kein Spiel des VfB, sei es daheim oder auswärts, und sein wöchentlicher Stammtischbesuch ist ein festes Ritual. Ebenso wie der regelmäßige Kirchgang, der beiden ein Herzensbedürfnis ist. Ihr tiefer Glaube gibt ihnen Mut und Halt, um die Sorgen und Nöte des Alltags sowie die zahlreichen Schicksalsschläge, die es im Laufe einer solch langen Ehe zu verkraften gilt, zu bewältigen.

In diesem Gottvertrauen feiern sie ihren heutigen Ehrentag, zu dem neben der großen Familie auch die vielen Freunde, Bekannte und Mitstreiter gratulieren. Auch die RNZ gratuliert!