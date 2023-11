Höpfingen. (adb) Beste Stimmung in der Obst- und Festhalle garantierte an zwei Tagen das "Liane Fest", das zahlreiche Schlagerfreunde auch aus weiterer Entfernung nach Höpfingen lockte. Veranstaltet von der sympathischen Walldürner Sängerin Liane, erwies sich das Wochenende als fröhliche Party für alle Generationen.

Dazu trug ein großes Aufgebot bekannter Stars bei – allen voran natürlich der Hitparaden-Dauerbrenner G.G. Anderson, der eine Mischung großer Hits von einst und heute mitgebracht hatte. Die RNZ besuchte die "Schlagernacht 2.0" am Samstag, nachdem bereits freitags das Fantreffen mit Geburtstagsparty stattgefunden hatte, bei dem auch Reiner Kirsten, mit dem Liane eine Duett-CD veröffentlicht hat, am Start war.

Liane begeisterte bereits am Freitag im Duett mit Reiner Kirsten.

Gefeiert wurde am Samstag bereits am späten Nachmittag mit der Gruppe "Skyline". Kaum war es 19.30 Uhr, zeigte sich Gastgeberin Liane in unnachahmlicher Bestform: "Ihr seid einfach spitze!", grüßte sie ihre zahlreichen Fans und sprach von einem "ganz besonderen Moment, in der Heimat aufzutreten". Mit eigenen Liedern wie "Unendlich weit", "Ich lass’ nur noch Sonne in mein Herz", "Ein Tag, eine Nacht und dann du", "Frühling am Lago Maggiore" und "Du wusstest, dass ich frei sein will", aber auch dem "Flippers"-Medley sorgte sie für helle Begeisterung und riss ihr Publikum bereits bei den ersten Takten mit. Ganz spontan ergab sich sogar ein "Original Odenwälder" Duett: Hansi Süssenbach eilte unvermittelt auf die Bühne, um Liane beim Cover seines eigenen Schlagers "Du bist wie Champagner" zu begleiten.

Als zweiter Lokalmatador des Abends ruhte danach alle Aufmerksamkeit auf dem lebensfrohen Bödigheimer: Gemeinsam mit Frank Cordes trat er als Duo "Die Freunde" auf. Die Senkrechtstarter des deutschen Schlagers präsentierten echte Gute-Laune-Musik – ihre Singles "Ich hab’ mich neu in dich verliebt" und "Amigos heißt Freunde" zählten ebenso zum Programm wie das gelungene Andreas-Fulterer-Medley in tonsicherem Italienisch und "You Want Love": Die Halle bebte!

G.G. Anderson überwältige die Fans mit eingängigen Melodien und herzlichem Charme.

Für große Gefühle sorgte auch Eva Luginger. Die temperamentvolle Österreicherin erfreute mit eigenen Liedern, aber auch mit Hits wie "Regenbogenfarben" und "Ich liebe das Leben". Eine echte Überraschung war, als ihr Lebensgefährte – kein Geringerer als Stefan Mross – auf die Bühne kam: Er sang zwar nicht, grüßte aber die Fangemeinde und drehte kräftig an der Stimmungsschraube. Das tat auch Jens Seidler: Der muntere Moderator hatte keine Mühe, die Gäste des Bühnenspektakels in Schach zu halten.

Umjubelt wurden auch Arno und Florian, besser bekannt als charismatisches Duo "Sunrise". Die beiden verstanden es, ihr Publikum vom ersten Takt an mitzureißen und mit frohen Schlagern zu überzeugen.

Zu späterer Stunde überwältigte G.G. Anderson die Festgäste – um selbst begeistert von der hervorragenden Partyatmosphäre zu sein. Musikalisch ließ seine Präsenz nichts zu wünschen übrig: Er hatte neben Klassikern wie "Mädchen Mädchen", "Sommernacht in Rom" und "Weiße Rosen schenk’ ich dir" auch neuere Kracher wie "Eine Stunde dein Mann zu sein", "Küss’ mich in den Himmel", "Du bist mein kleiner Diamant" und seine aktuellste Single "Ich würd’ es wieder tun" mitgebracht – beste Unterhaltung mit eingängigen Melodien und herzlichem Charme.

Als Lebensgefährte der österreichischen Sängerin Eva Luginger (Mitte), die ebenfalls einen tollen Auftritt hatte, grüßte Stefan Mross die Fangemeinde.

Natürlich gehörte eine ausgiebige Autogrammstunde zum Abend, der mit einem großen Finale auf der Bühne schloss. Großen Anteil am Gelingen hatten aber auch zwei Höpfinger Vereine: Zum einen der TSV Höpfingen, der die Bewirtung in vortrefflicher Weise übernommen hatte, zum anderen der DRK-Ortsverein mit seinem Sanitätsdienst.