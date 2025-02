Leibenstadt. (dore) Die Zeag Energie AG will etwa 1,5 Kilometer nördlich von Leibenstadt ein Einspeise-Umspannwerk errichten. Der technische Ausschuss der Stadt Adelsheim gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für den Bauantrag – vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrats Leibenstadt, der in seiner Sitzung am 20. März darüber beraten und entscheiden wird.

