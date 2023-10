Hirschhorn. (by) Hirschhorn hat bei der Landtagswahl im Landestrend gewählt. Die CDU und die AfD haben deutlich hinzugewonnen, während die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP Stimmen verloren haben. In Hirschhorn kommt die CDU auf 37,3 Prozent der Stimmen und ist damit stärkste Kraft. Sie hat gegenüber der letzten Wahl vor fünf Jahren 6,9 Prozent hinzugewonnen. Zweitstärkste Kraft ist erstmals die AfD mit 21,2 Prozent, die ihr Ergebnis um 5,3 Prozent verbessert hat und damit an SPD und Grünen vorbeigezogen ist. Auf Platz drei kommt in Hirschhorn die SPD mit 16,1 Prozent (-2,3) vor den Grünen mit 10,6 Prozent, die herbe Verluste mit minus 7,4 Prozent hinnehmen mussten. Die fünf Prozent verpasst haben sowohl die FDP wie auch die Linke. Die FDP liegt mit 4,6 Prozent 1,7 Prozent unter ihrem Ergebnis von 2018, während sich der Stimmenanteil für die LINKE mit 2,4 Prozent mehr als halbiert hat. Bei der letzten Wahl waren es noch 5,6 Prozent.

Bei den Wahlkreisstimmen schnitten die CDU-Kandidatin und der SPD-Kandidat besser ab als ihre Partei. So erhielt Sandra Funken (CDU) sogar 40,1 Prozent der Stimmen, Rüdiger Holschuh (SPD) 19,8 Prozent, während sich für Dr. Bernd Engemann (AfD) mit 19,9 Prozent weniger Wähler als für seine Partei entschieden. 9,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler setzten ihr Kreuz bei Frank Diefenbach, Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen. Moritz Promny (FDP) kommt auf 3,9 Prozent, Anton Stortchilov (DIE LINKE) auf 2,6 Prozent.

Von den 2547 Wahlberechtigten gingen 1568 (61,6 Prozent) zur Wahlurne oder gaben die Briefwahlunterlagen ab. Damit liegt die Wahlbeteiligung mit 61,6 nur um 1,2 Prozent unter der des Jahres 2018. Ungültige Stimmen gab es 20 (Landkreis) bzw. 21 (Wahlkreis).